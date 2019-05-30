中資電訊設備製造商華為又有不平遭遇，他們委託一家美資速遞公司傳送文件，由日本送往中國，結果卻送了到美國，事件使人疑竇叢生，速遞公司說是誤會。算了，君子不以小人之心度人，我們就不妨相信該美資公司所言，那是誤會吧。



但一碗水得端平，我們選擇信任美國人，美國人不是也該選擇信任華為嗎？他們口口聲聲說華為盜竊了美國技術，難道就一定不是誤會？華為創辦人任正非說得好，今日該公司的技術領先同行兩、三年，華為又豈會去盜取比自己落後的東西？天底下萬事萬物都抬不過一個理字，美國該先把問題弄清吧。



公道地說，全球幾個電訊設備商在成長過程中，相信都曾互相抄襲，否則的話，過去美國的蘋果與南韓的三星也不會出現連番訴訟，所以即使證明華為曾經挪用過一些他人的技術，也不是甚麽稀奇之事，只消交予法庭審判便是，犯不着美國要耗舉國之力去截殺一家私人企業。此舉就算成功，也會讓美國歷史留下羞恥的一頁，弄不好的，若截殺失敗，山姆大叔一張老臉就更不知該往哪兒擱了。



依目前情況看來，美國能讓華為倒下的機會不大，反而為它製造了一個可以自主自立的機會。華為目前使用的美國晶片和安卓系統，公司都研製了「備胎」，而且一直躍躍欲試，想全面轉正，但過去未等到機緣。尤其是手機作業系統，如果在沒有特別原因之下貿然轉用，客戶未必接受得來。



如今倒好，美國突然無理打壓，內地人同仇敵愾，華為在中國市場便可以全面啟用「備胎」，現階段更得到政府支持，據說內地其他品牌的手機，例如小米也會轉用部分華為的研發成果。有十多億人口的龐大市場支持，華為一定可以存活下來，從此更可擺脫受美製產品的影響。故怪不得任正非說，聽到美國打壓的消息，讓他興奮得無法入睡。