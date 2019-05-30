本月五日，六十二歲的貴州茅台集團前董事長袁仁國，被貴州政協免去省政協所有職務。不久前，貴州省紀委更通報對其「雙開」，即開除黨籍、開除公職；卸任貴州茅台集團董事長滿一年的袁仁國，看來未能「安全退休」，觀乎省紀委對其判詞之嚴厲，可以預見這位茅台前董事長幾可篤定要把牢底坐穿。



袁仁國的「罪狀」一大串，如將茅台酒經營權作為拉攏關係、利益交換的工具，進行政治攀附，撈取政治資本；大搞權權、權錢交易，大肆為不法經銷商違規從事茅台酒經營提供便利，嚴重破壞茅台酒營銷環境；大搞「家族式腐敗」……違反廉潔紀律，違規從事營利活動，非法獲取巨額利益；大搞權色、錢色交易等。



有法學研究者指出，犯非法集資罪、行賄罪的企業家中，民營企業家佔多數，而國有企業家犯的多限於職務行為有關的貪污罪、受賄罪。分析指，國有企業在銀行貸款等方面容易一些，很多民企從銀行貸不到款，只有通過地下金融市場或者自己的關係圈去融資，這樣一來就面臨很多刑事風險。難怪有人調侃說，中國的民營企業家不是在監獄，就是在通往監獄的路上。



然而，世事無絕對。袁仁國身為省重點國企負責人，他從一九七五年進入貴州茅台集團工作至去年退休，一份工打足四十三年，期間擔任集團董事長七年，擔任內地上市的貴州茅台酒股份有限公司董事長更長達十八年。在這樣的背景下，袁仁國將貴州茅台打造成A股股王，同時亦栽在茅台酒經營的腐敗上，並不令人驚訝！倒是這位「霸道總裁」如果不貪腐，「懂得收手」才令人感到不可思議。



中國設立了「國家監委」又如何？要根治腐敗，位高權重的官員，其財產理應更透明，但改善營商環境既沒更多的司法配套制度，而「陽光法」至今仍雲深不知處，相信更多的袁仁國還在路上！