特朗普明年能否順利連任總統？每四年一度猜測白宮主人成為全球矚目的盛事，某程度跟球評人預測重大足球盃賽結果的道理差不多，「數據派」向來備受重視。從這個角度看，曾準確預測特朗普勝出去年大選的美國大學教授利希特曼的意見，無疑值得各界重視。



事實上，利希特曼自從一九八四年開始，已連續九屆猜對未來白宮主人。他的「分析工具」說來簡單︰所有爭取連任或競逐美國總統者，均須在十三項「指標」中有七項或以上達標，當中有些比較客觀，例如總統所屬政黨在中期選舉後，眾議院議席是否較前任為多，有些則比較主觀，如國內有沒有持續不斷的社會不安。



根據利希特曼的評估，特朗普僅在三項指標中不合格，分別是共和黨在中期選舉中失利、特朗普政府沒有重要的外交成績、總統對選民的吸引力有限。由於該十三項指標並沒有加權比重，換言之，在理論上來說特朗普取得的「十比三」的「壓倒性」佳績，幾乎篤定連任。



當然，預測現屆總統連任，本身並非甚麼難事，畢竟自利希特曼開始預測總統大選的一九八四年起，只有老布殊一人未能成功連任，因此特朗普多幹四年，其實是大概率的事件。因此，利希特曼最有意思的並非其預測本身，而是認為民主黨要爭取在最短時間內，將特朗普的眾多「指標」由合格變為不合格，斷不能再按常理出牌，唯一方法是展開彈劾程序，利希特曼認為，彈劾的目的並非將特朗普拉下台（大選逼近，時間上並不許可），而是在這過程暴露特氏更多黑幕，不僅進一步降低其民望，還有望削弱他在黨內的威信，共和黨內一旦內訌，甚至出現陣前換將的一幕，民主黨二○年這一仗就好打得多矣。



彈劾特朗普在民主黨內醞釀多時，特別是中期選舉後大量新血選入眾議院，議長佩洛西受到的壓力與日俱增，但她迄今仍不動如山，其政治判斷主要是不想讓特朗普藉彈劾撈取政治好處。此前民主黨人寄予厚望的獨立檢察官米勒就特朗普「通俄」的調查，結果反倒證明特氏的「清白」，也讓他更理直氣壯地宣稱自己被「獵巫」、被「政治迫害」。事實上，即使民主黨硬要彈劾特朗普，結果肯定過不了參議院那一關。



民主黨內參加初選的主要人物，態度亦相當審慎。大熱門拜登最近就表示，如果政府繼續阻撓國會就其妨礙司法公正的調查，將「別無選擇」，只能彈劾總統。與此同時，桑德斯儘管取態相對積極，早前對媒體說，現在或許是時候展開彈劾程序，但亦不忘提醒特朗普可能在過程中撈取政治油水。很顯然兩人對是否主動打「彈劾牌」，心裏並沒有底。



然而，說特朗普能避過彈劾之災，現在還言之尚早。民主黨今屆初選群雄並起，競逐者超過二十人，局勢可謂空前混亂，特別是面對一眾左翼政治新秀崛起，在初選中推銷具體政策，隨時淪為泥漿摔角，反而「把特朗普拉下台」才是黨內最大的政治公約數，拜登在最近競選集會上已調高炮轟特朗普的調門，何妨進一步擔起「反特朗普旗手」的大旗，成為黨內共主。