正論：誠信破產面皮厚　知法犯法第一人

一醜未平一醜又起。律政司司長鄭若驊秘撈仲裁案無申報令全城嘩然，言猶在耳，昨日又被揭發無申報丈夫潘樂陶兩個價值合共逾億元的新購入物業，違反行會申報制度，當中更被指有避稅嫌疑。一個執掌全港司法的人知法犯法、誠信破產、死不悔改，情況就如看管廚房的人不斷偷食，香港禮崩樂壞，法治蕩然，理有固然！



所有行會成員必須申報利益，確保向特首提供意見時公正無誤、不偏不倚，有關制度一直行之有效，惟鄭若驊身為行會成員，又是律政司之首，卻帶頭破壞制度、藐視制度，令申報淪為一紙空文，形同虛設。傳媒揭發，其夫潘樂陶去年十月以個人名義購入半山一個物業，巿值約八千九百萬元；同年十二月，潘又疑以公司轉讓方式購入半山另一單位，涉款逾七千萬元，全部沒有申報。最蹊蹺的是，這個物業的購入方法迂迴，業主為一間有限公司，股東則為英屬維爾京群島註冊離岸公司，兩名股東去年十二月辭去董事職務，潘同日擔任唯一董事，公司註冊地址亦更改為他出任董事的工程公司辦公室。外界估計，潘因此避稅至少逾千萬元，而且該公司由離岸公司持有，公眾根本無從監督。



令人驚訝的是，鄭若驊被揭發醜事後毫無愧色，還厚顏聲稱相關物業並非由她本人實際擁有，亦無實際利益，因此毋須申報，讓人見識何謂厚面皮、韌皮不知醜。行會申報制度白紙黑字列明，「成員在本港或本港以外地區擁有的土地及物業，包括以其配偶、子女或其他人士或公司名義擁有、但實際由成員擁有的土地及物業，或雖非由成員所有、但成員有實際利益的土地及物業」等均須申報。甚至乎，港府年前修訂問責官員利益申報指引，將官員的「私人利益」範疇擴大到家人、親屬、私交好友、所屬團體等，鄭若驊的說法是否站得住腳，不問可知。



須知道，瓜田不納履，李下不整冠，夫婦關係千絲萬縷，有沒有實際利益並不是當事人說了算。君不見，政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、立法會議員張宇人、港大校務委員會主席李國章等行會成員皆有申報配偶物業，目的就是要釋除公眾疑慮，以示清白，甚至鄭若驊自己也於去年申報由丈夫持有、涉及僭建的屯門海詩別墅獨立屋，證明她清楚知道配偶物業須向行會申報的規矩。如今自打嘴巴，亂搬龍門，「僭建」申報制度，視法治規則如無物，如果背後不是有不可告人的秘密，就是隻手遮天、無法無天、惡向膽邊生的劣根性作祟。



必須強調，作為中央任命的問責高官，操守要比白紙更白，鄭若驊偏偏例外，醜聞爆完又爆，爭議一浪接一浪，日前才被踢爆上任後秘撈仲裁案無申報，面對傳媒質疑先是含糊其詞，直到紙包不住火才不得不承認，但又以辭任仲裁員為由死撐毋須申報，藉口跟今次何其相似乃爾。如果一句毋須申報就可撇清關係，申報制度還有沒有存在價值？有人將她比喻為看管廚房的人不斷偷食，像老鼠一樣將食物食光，一個其身不正、目無法紀、「監守自盜」的律政司司長，香港法治被她破壞殆盡，可謂千古罪人。



事實上，鄭若驊打從上任第一日被揭發豪宅僭建開始，已經向世人說明這個律政司司長誠信破產，人格下流，寡廉鮮恥。她先是對僭建砌詞狡辯，到了瞞無可瞞則大搞自我特赦、大義滅親，最終不告自己只告老公，並以輕罰二萬大元大事化了。更不堪的是，她隱瞞僭建地庫申請按揭，涉嫌欺詐銀行，先後遭多名政客向廉署作出舉報。其民望低處未算低，墊完司底墊官底，正是香港人對她極度厭惡和鄙視的明證。



德不配位，必有災殃。鄭若驊私心極重，一再涉及利益衝突醜聞，更令人忍無可忍的是，律政司不但沒有盡到維護法治的責任，反而充當反中亂港集團的司法保護傘，上演連串放生鬧劇，壹傳媒黎智英更是受盡百般呵護，恍如有免死金牌，政治黑金案一筆勾銷、佔中案高抬貴手、恐嚇東方記者案石沉大海就是鐵證，就算東方及受害記者先後十二次致信查詢案件進展，律政司一樣使出拖字訣，告或不告，模棱兩可，如果說當中沒有政治交易，三歲小孩也不信。在她執掌之下，律政司不是包庇放生就是徇私枉法，不是胡告濫告就是不做不錯，香港法治烏煙瘴氣，港府管治威信掃地，何足為奇。



說來不勝唏噓，香港回歸踏入廿二年，特區政府一屆不如一屆，律政司司長一蟹不如一蟹，法治之區這塊金漆招牌七零八落，泥沙俱下，市民對前途悲觀絕望，爭相移民逃難而去，說到底是「一國兩制」走樣變形，港人治港徹底失敗。香港鬧到這種地步，難道中央沒有責任？