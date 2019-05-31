功夫茶：滅鼠無方嘥米飯　官僚能力遜師奶

「人命至重，有貴千金」大家肯定聽過，「鼠命至重，有貴千金」你哋又聽過未？鬼咩，特衰政府冇神經、冇靈魂，港產官僚冇常識、冇能力，香港地咩荒謬嘢唔可以發生？



唔係講笑，政府過去十一年耗資接近十七億元防治鼠患，每年平均開支一億五千萬元，以前年食環署捕獲及毒殺四萬一千隻老鼠計算，消滅一隻老鼠嘅成本高達三千七百大元，問你怕未！人哋民間滅鼠專家做足全日都係收三千銀，仲要係咁意就捉到十隻八隻，食環署班官想唔認食塞米都唔得。



大拿拿十幾廿億滅鼠，真係物有所值，市民都仲無話可說，但睇吓呢幾年香港淪為「鼠患之都」，甚至成為人類感染大鼠戊型肝炎個案嘅全球高發地區，就知公帑倒晒落鹹水海。好似鼠患重災區之一嘅深水埗咁吖，區議會尋日開會討論滅鼠問題，地區人士紛紛鬧爆出席嘅食環署官員，有議員話區內好多食肆利用公共地方清洗碗碟，殘留坑渠上嘅食物吸引大批老鼠，反映食環署執法不力，又批評該署為記錄鼠患指數，以吸引力低嘅食物做餌，「一個普通師奶都知鼠患好嚴重，你仲需要咩指數，最重要係捉佢哋」。



呢嗱，議員咁講未免侮辱家庭主婦嘅智慧嘞。師奶們一手操辦柴米油鹽醬醋茶，精打細算，量入為出，絕非嗰班洗腳唔抹腳、視市民血汗錢如無物嘅庸官廢官可比。



想知道食環署防治蟲鼠專家嘅智力有幾高，從佢哋堅持用紅蘿蔔同番薯做老鼠餌可見一斑，難為官老爺仲死雞撐飯蓋，賴香港老鼠比外國老鼠聰明，唔好話佢哋自己蠢過隻鼠！最離譜嘅係，當局引入夜視、熱能影像攝錄機等高科技方法滅鼠，結果一樣食白果，呢啲咪「人蠢冇藥醫」囉！仲有吖，咪睇全城清潔運動係威係勢，查實又係做騷咁做，有深水埗街坊投訴，政府掃完後巷洗完太平地，鼠輩們即時轉戰民居，簡直靠害。



所以幾時都話禮失求諸野，食環署署長每月廿幾萬人工，防治蟲鼠組每年預算億億聲，統統都係嘥米飯嘅官倉碩鼠，不如退位讓賢，請民間鼠王撈埋佢哋嗰份；再唔係甚至可以推動本地就業，招募師奶加入「滅鼠大軍」，當你三千七銀打個五折，每隻盛惠一千八百大元，重賞之下，必有勇婦，既還市民一個潔淨環境，又可以幫納稅人慳番一大筆，真係有得諗㗎。



功夫茶愈諗愈奇怪，特衰政府到底係咪有鋪做保護傘嘅癮，對漢奸洋奴賣港賊等過街老鼠固然呵護備至；連真正嘅老鼠都養到肥肥白白，繁衍眾多，香港地搞成今日咁烏煙瘴氣，亂七八糟，唔怪得市民爭相棄城喇！