神州觀察：電騙網騙不輕縱　移交毒販卻手軟

國際禁毒日臨近，惟中國社會毒品犯罪依然猖獗，各地警方近期持續破獲毒品大案，源頭幾乎都指向境外。值得關注的是，中國近年與東盟各國在跨國執法合作呈良好發展趨勢，包括網絡詐騙、電話詐騙、傳銷詐騙等，惟鮮少見有潛逃周邊國家的毒販落網及被引渡回國懲處，不能不令人質疑背後有保護傘從中作梗。



官方通報顯示，湖北、湖南、雲南三省公安禁毒部門聯合偵破一宗公安部督辦的特大跨境運輸販賣毒品案，繳獲冰毒五十餘公斤，拘捕三十多名毒販，斬斷一條經由緬甸至雲南、湖南到湖北的毒品運輸線。



另外，廣東揭陽市警方近日亦偵破一宗特大販毒案，拘捕六名當地及外省毒販，繳獲估值一千三百四十萬港元的冰毒。事實上，內地警方近期破獲的多宗毒案，絕大部分與跨境毒品犯罪有關，毒品主要來自泰國、緬甸、柬埔寨等東南亞國家。



儘管毒案頻破，惟引渡匿藏海外的毒販毒梟卻毫無斬獲，反觀在引渡東南亞跨境網絡詐騙、電話詐騙、傳銷詐騙甚至在反恐方面都碩果纍纍，中國警方持續與東南亞國家合作搗毀大量犯罪集團，押解一批批疑犯回國，對比鮮明。顯然，中國與周邊國家的跨國執法合作，在掃毒方面仍欠火候，或者說滯後，導致內地毒品氾濫成災。當中除因境外毒販藏匿很深，亦不能排除有人與境外販毒集團同流合污。例如近期內地多地就曾揭發有公安禁毒大隊長與毒販勾結。



有毒就有黑，有黑就有保護傘，例如潛逃在外的黑幫和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻就一直在東南亞等地流竄，內地及香港破獲的毒品大案亦多與其集團有關。上海仔就是在香港警方及律政司兩把保護傘包庇下，一次次逃過法網。



國家禁毒委員會早前指出，當前境外毒品向中國滲透仍呈加劇勢頭。境外販毒勢力與境內販毒團夥結成販毒網絡，販毒團夥結構更加複雜，販毒路線不斷變化，販毒規模不斷擴大，現實危害和潛在威脅進一步加大。並指近年內地毒品犯罪死灰復燃，主要與香港有關，更提到希望香港不要淪為毒販的「避風港」。



事實上，由境外毒梟遙控的毒品犯罪對中國的禍害遠遠大於那些詐騙犯罪。官方資料顯示，全國至少有二百五十多萬人吸毒，但民間估計至少超過千萬。毒品不但令一些民眾傾家蕩產，更帶來無數殺人搶劫等惡性罪案，成為社會治安大患。中方與周邊國家的跨國執法合作，有必要加大在禁毒方面的合作，同時通過國際刑警組織發出「紅通令」公開通緝，將潛逃周邊國家的黑幫頭目及毒梟一網打盡。慶父不死，魯難未已。盤據中國周邊的毒梟及其保護傘一日不落網，神州永無寧日。