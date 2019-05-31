世界視線：以聯合政府泡湯　中東和平添變數

以色列總理內塔尼亞胡老貓燒鬚，四月初大選獲勝連任，立即宣布組織聯合政府，以為十拿九穩，怎料陰溝翻船，由於未能在周三限期前成事，陷入憲政危機，國會經過投票決定解散，在九月中舉行新一次大選，是該國政治上史無前例。



四月大選時內塔尼亞胡領導的利庫德集團與多個右翼政黨共獲得議會六十五席，超過一百二十議席的半數，當中前防長利伯曼旗下政黨擁有關鍵性五席，利氏因為宗教議題與另一右派政黨意見相左，最終拒絕參與執政聯盟，令其失去議會大多數席位。外界思疑利氏其實想把內塔尼亞胡拉下台。這次解散國會重新大選雖然令到內老處於窘境，但也避免總統里夫林運用權力另選他人組內閣，內老還可在七月打破該國總理任期最長紀錄。對內塔尼亞胡來說是置諸死地而後生。他正面對貪腐瀆職等指控，若重新大選後能掌控國會，便可以尋求立法給予自己豁免權。日前總檢察長把貪腐案聽證會推遲至十月初，恰巧在二度大選日期後，似乎為總理度身訂造，給予機會盡最後努力，免得一鋪清袋。



眾所周知，內塔尼亞胡與美國總統特朗普關係匪淺，特氏上台派給以色列的福利都是重量級，最近例子便是在爭議聲中承認戈蘭高地為以國領土。世上沒有免費的午餐，以色列已被美國拉攏與「世仇」阿拉伯國家聯手對抗伊朗，即將出台的中東和平新計劃也早已算了以國一份兒。華府想說服巴勒斯坦一方已經困難重重，現在內老的領導地位出現危機，國內的右派勢力高漲，極大可能阻撓傳聞和平計劃中「新巴勒斯坦國」方案。



特朗普女婿庫斯納是和平新計劃主理人之一，現出訪中東，將在日內到以國與高官會面，本來應該是談計劃細節，及為六月底巴林研討大會準備，現在恐怕是了解以國形勢及如何拆解當前亂局。華府則宣稱計劃進程不變，巴林大會如期舉行，可是以色列屆時會否派代表出席仍是未知之數。巴勒斯坦怨氣沖天、伊朗劍拔弩張，現在連以色列也醞釀變奏，特朗普發夢的中東和平大計，恐怕改為作戰計劃較實際了。