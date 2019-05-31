美國的負債經濟靠的是外國資金流入來填補其外貿逆差、財政赤字。單只是由聯邦儲備局印刷鈔票是不能應付其財政黑洞，而會引致通貨膨脹、美元貶值、資金外逃。



但是美國對別的國家與企業的經濟和金融制裁便迫使這些國家與企業把資金抽離美國和美元體系，也會嚇怕其他國家與企業，擔心甚麼時候美國也會對它們制裁、凍結和用美國司法來掠奪它們的資產。



美國對付華為是全球矚目的例子，因為背後是針對中國，也不單只是中國企業。



美國濫用制裁，也不僅對付中國這個戰略競爭對手，包括被它視作敵人的俄羅斯、伊朗、北韓、委內瑞拉、古巴等一系列愈來愈多的國家。



最近美國沒法阻止德國與俄羅斯合建波羅的海北溪二號輸氣管，便要制裁所有參與工程的企業，涉及的不僅有德、俄企業，還有瑞典等其他歐洲企業。美國似乎已經在外交政策上進至瘋狂階段，任何外國事情不如它要求便要制裁。



與此同時，美國也要制裁任何參與敍利亞戰後重建的企業，連絲毫人道主義精神也掉棄。



美國到處制裁，利用着美國在全球經濟中佔有強勢的地位。特別是美元作為國際貨幣的作用，以及其對國際收支體系的實質控制，甚至公然把華為在美國以外的速遞郵件讓美國企業聯邦快遞將之轉送美國。這些措施行為正赤裸裸地暴露美國不顧國際規矩、市場誠信任意干預欺壓別國。



不過，到處制裁也同時顯現出美國不顧一切的拚命，背後便是美國的霸權和美國的體制面臨着巨大難以克服危機，不拚命便會如骨牌那樣全面崩潰。



可是，這樣的鋌而走險，除非可以把中國，乃至大多數國家打壓成功，讓它們乖乖地成為美國的附庸，放棄本身的利益，把國家的資源、資金輸送往美國，支撐美國的負債經濟。否則的話，美國的危機不可能解決，且會因其他國家反對，或迴避美國，使美國的危機更趨嚴重。



一是資金和企業撤離美國，包括從美國股市撤退。二是去美元化速度加快，改用歐元、人民幣。三是各國抱團形成排斥美國的新國際經濟體系，與美國僅有的國際勢力抗衡。四是各國對美國的制裁和政治軍事搗亂不啞忍，起而反抗。包括反制裁美國企業，和援助反美國政治軍事干預的各國地方勢力。美國面對資金撤離便難以應付。



二○一三年前歐元可以借美國的金融危機一度成為全球最大的國際支付貨幣，已經證明了美國霸權是可以動搖。