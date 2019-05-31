林鄭月娥政府大失民心，引起老百姓強烈不滿的各項民調指標再創新高。香港「鼠患無策、醫療爆煲、樓價高企、政治陷困」，其實早已民怨沸騰，多數市民對林鄭領導的政府施政早已失去了基本的信心和信任。不過，他們還是可以苟延殘喘的。



像鄭若驊這樣醜聞不絕、民望長期「墊司底」的律政司司長都能巋然不動，好官我自為之，林鄭特首和其他高官們也都比她「乾淨」，職位安全自然更沒問題，至少近期內朝廷繼續認為香港形勢「穩中向好」，林鄭等人當可「定過抬油」也。



只是所謂「穩中向好」的評價是相對而言的，「相對」期頗早，是在林鄭剛剛當上特首之時。一般而言，不論誰當特首，朝廷都會鼓勵有加，多說好話。自己選中的特首嘛，對其肯定和表揚，就是肯定和表揚自己嘛。



然而，林鄭卻飄飄然起來，以為自己真的「好打得」，還沒怎麼「打」呢，局勢就忽然「穩中向好」也。其實，誰都知道，她的能耐不會因為由政務司司長升上了行政長官就跟着大起來，眼光視野就高起來，因此要切忌自高自大，否則只會把事情辦糟辦砸，此乃「虛心使人進步，驕傲使人落後」。



但林鄭並不懂得這個道理，她像其「公僕楷模」曾蔭權似的，一旦「天降富貴」當了特首，就立刻「找不到北」，立刻自我膨脹，立刻覺得自己「有把炮」「有力量」可以和朝廷「講條件」，按照自己的「想法」要求朝廷賦予更大的權力「支持」她的工作。



這當中有兩件事最明顯，一是她和曾蔭權一樣自恃和反對派有「不俗」的關係，都是港英時代的同道中人，憑其「淵源」和「個人魅力」可以和反對派搞「大和解」，在政治上、管治上找到「最大公約數」，做成「交易」；二是她要向中央極力爭取管治班子的人事權，只要她看上的就要讓中央「照單」任命，那個鄭若驊就是這樣上位的。



現在，事實證明了，上述兩件事情，給香港和政府管治帶來了無窮的禍害，林鄭自己也倒楣其中。