前車之覆，後車之鑑。最近內地媒體經常提及「法國版華為事件」，藉此提醒中國人警惕美國無理打壓。所謂法國版華為事件，指的是當年美國以《反海外腐敗法》進行「長臂管轄」，在美國機場拘捕法國科技企業阿爾斯通的高管，並對該公司罰款近八億美元，最後更迫使該公司將能源等業務以賤價售予美國通用電氣。這位受到「長臂管轄」迫害的阿爾斯通高管，事後寫了一本書《美國陷阱》，揭露美國如何利用法律作為經濟戰的武器，削弱甚至瓦解競爭對手。



類似遭遇也發生在日本東芝身上。三十年前美國以東芝向蘇聯出口精密設備為由，既着令日本警視廳逮捕東芝高層職員，並對該公司徵收巨額罰款，同時禁止該公司向美國出口。東芝曾是日本科技產業的希望，也是日本製造業的支柱，但經此連環打擊，終於一沉不起。



欲加之罪，何患無詞，美國打壓阿爾斯通和東芝，表面理由是他們違反美國法律和禁令，實際上是因為這些企業在各自領域表現優秀，直接威脅到美國的技術霸權，令其惴惴不安。正如打壓華為一樣，美國加在其身上的種種罪名，甚麼威脅國家安全、竊取知識產權等等，統統是莫須有罪名，華為日益壯大尤其是5G技術領先全球，才是令美國視之為眼中釘、必欲除之而後快的真正原因。



美國對盟國企業尚且毫不留情，對中國企業更加不會手軟，只要看看其動用國家力量打壓華為，甚至不惜宣布國家進入緊急狀態，就知道老美是多麼的焦慮，多麼的歇斯底里，多麼的不擇手段。



中國畢竟不是法國和日本，華為也不是阿爾斯通和東芝，沒義務聽從美國指揮，也沒這麼容易被擊垮。相反美國欺人太甚只會令中國政府徹底丟掉幻想，也只會激發中國企業加快自主研發。沒有美國，地球照樣轉動，倘若今天美國不賣晶片給中國，明天即使想賣也未必有人會買。