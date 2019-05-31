提起全球最容易爆發戰爭的地方，大家可能會說是波斯灣或者朝鮮半島，其實，最危險的地方可能是台灣海峽，解放軍少將朱成虎近日嚴詞警告台灣不要做美國棋子，否則可能觸發戰爭，決不僅僅是一味靠嚇。



對峙的雙方能否打起來，視乎雙方是否有必須一戰的決心及準備。伊朗與美國實力懸殊，伊朗肯定不想打，除非美國先開第一槍；對美國而言，攻打阿富汗及伊拉克致泥足深陷的教訓不遠，未必真想重蹈覆轍，目前極限施壓是為了不戰而屈人之兵，爭取伊朗在談判桌上讓步，打仗是最後的選擇。至於北韓，已有核武器在手，美國失去了攻打的最佳機會，如果北韓能自我約束，不主動挑釁，第二次朝鮮戰爭的概率極低。



台灣問題就不同了。對大陸而言，關乎國家統一的核心問題，可以不惜代價。正如有人說，毛澤東讓中國人站起來，鄧小平讓中國人富起來，讓中國強起來就成為習近平的歷史使命，如果台灣問題繼續懸而未決，無以體現中華民族偉大復興；如果沒有國家統一，金甌殘缺，「中國夢」也就無從談起。



解決台灣問題無非和平及戰爭兩種選擇，由於連國民黨都拒絕一國兩制，和平統一幾乎無望，而武統需要時機及藉口。恰恰，中美貿易戰愈演愈烈，美國一再提升與台灣的官方關係，向台灣出售武器，就是以華制華的策略，一方面為台獨撐腰，一方面刺激大陸，製造兩岸劍拔弩張的氣氛，如果兩岸燃起戰火，那也是中國人的內戰，美國樂得坐山觀虎鬥，又可以消耗中國的力量，推遲中國追趕美國的步伐。大陸方面也在躍躍欲試，繼多次派軍機、軍艦環繞台灣示威，早前又有戰機越過海峽中線，相信今後將成為常態，拿下金門及澎湖列島的計劃可能早在錦囊之中。事實上，收復台灣就不必一國兩制，一勞永逸，避免香港「一國兩制」造成的無數亂象。