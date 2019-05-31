勞工及福利局局長羅致光在立法會答詢時，對議員言語上的挑釁、尋釁，絕不假以辭色，動輒反唇相稽，難怪深得特首林鄭月娥的器重；後者在立法會與議員互動時，不就是經常擺出一副戰鬥格嗎？



五月廿九日立法會大會在口頭質詢環節，張超雄議員代在囚的社福界議員邵家臻提問，政府是否應該成立獨立委員會研究在《僱員補償條例》訂立「過勞死」法律定義及僱主補償責任的問題，勞工及福利局局長羅致光回應時指出，「過勞死」現無國際公認的定義，勞工處會視乎職安局研究結果及「過勞死」課題在國際上發展，考慮是否有明確基礎將「過勞死」加入《僱員補償條例》列為職業病。然後，張超雄及其他泛民議員在跟進質詢時扯到標準工時立法問題上，羅致光表示，推動標準工時立法在社會仍存分歧，公民黨郭家麒議員窮詰不休，問現屆政府認為要「死幾多人」才會推動標準工時立法？羅致光竟然說：「死幾多個人唔係我哋嘅考慮因素！」一個原本可以在議會通過條分縷析的辯論，讓公眾更加了解「過勞死」是否職業病，「過勞死」又是否與沒有法定標準工時有關的議題，卻因為羅致光局長堪稱刻毒、涼薄的回應而扭曲、變調。



勞工「過勞死」絕對是一個值得行政、立法機關和公眾關切的議題。世界衞生組織最近將「工作倦怠」界定為一種因長期工作壓力但未能妥善管理的綜合症，特徵包括感到疲倦、心理上對工作保持距離或對自己的工作感消極和憤怒，以及工作能力下降。有關定義只適用與工作環境有關的現象，而不適用於生活其他範疇的經驗。世界衞生組織於最新版《國際疾病分類》名單將工作倦怠列為「職業現象」，「過勞死」問題乃引起關注。



羅致光說現時國際上沒有公認的準則或醫學證據，確立長工時或壓力會直接引致某種精神病、情緒病或生理疾病。這些疾病可以涉及多種個人、家庭等複雜因素。絕大部分國家亦未有將精神病或心血管疾病訂為職業病。這種偷換概念的說法姑且不論，但職業司機因工時過長而導致嚴重交通意外的事件經常發生，又是否「死幾多個人唔係我哋（政府）嘅考慮因素」呢？



很難想像一位擁有社會福利哲學博士學位的社會學者，又曾經是民主黨的「大腦」，亦曾代表社福界擔任立法會議員九年，如今更加貴為香港特區政府的勞工及福利局局長，「屁股決定腦袋」，羅致光的公開講話可以一次比一次惡毒，沒有同情心、沒有同理心更加沒有羞恥心？有這樣的「三無局長」，特區政府還需要敵人嗎？林鄭以及一眾主要官員民望插水又豈是偶然！