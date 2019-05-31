瑞士洛桑管理學院發表最新的全球競爭力報告，香港連續第二年屈居第二位，被去年排第三的新加坡爬頭，原來第一的美國則跌落第三。對於這個排名，港府喜形於色，認為這是「再一次肯定香港是全球最具競爭力的經濟體之一」。然而不要忘記，香港曾連續多年排名全球第一。逆水行舟，不進則退，港府如此安於現狀，與不思進取無異。



四項指標評分中，香港營商效率下跌一位，排全球第二；經濟表現下滑一位，排第十；基礎建設微升一位，排二十二；而得分最高的竟然是「政府效率」，連續第二年排名全球第一。這就奇怪了，港府靠得住，豬乸會上樹，冇神經政府出名無能，高官民望低殘，辦事毫無效率，例如去年財爺選擇性派發四千元，至今只有十一萬人領了錢，餘下三百多萬人仍未有着落，外界估計到了林鄭下台仍有人未收到錢，顯然沒有誇張；又如港府口口聲聲打造無障礙城市，但「人人暢道通行」計劃推出接近七年，仍然有過半項目未完成，這些項目無非加建升降機之類的小工程，竟然也曠日持久，全球第一效率云乎哉！



其實，這類排名不過是洋人玩意，不值一哂，只要香港仍然聽從西方指揮棒起舞，類似的好排名應有盡有；反之，當一個地方被西方世界打壓，任你做得再好也是徒然。中國在是次排名中位列十四，下跌一位，就與其高速經濟增長和一日千里的科技發展不成正比；而排名前列都是屬於發源於西方的自由經濟體，當中有何玄機，不問可知。



不管怎麼說，香港競爭力如王小二過年，一年不如一年已是不爭的事實，現在仍得到西方厚愛排在高位，全因食老本而已。事實擺在眼前，香港大型基建延誤超支、發展緩慢；產業結構單調，只有金融、地產兩味；創科落後於人，追趕無力。長此以往，香港總有一日在國際排名中消失。