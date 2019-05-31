第一流的國家讓人敬，第二流的國家讓人畏，第三流的國家讓人不敬亦不畏，我希望自己國家能成為第一流的。



目前芸芸大國之中，大抵沒有一個能屬於第一流，也就是說，沒有一個能讓天下人肅然起敬。美國是公認的頭號強國，它充當世界警察角色，自詡在全球各地除暴安良，四處接濟貧苦。



但那只是山姆大叔往自己臉上貼金之言，實際上就連美利堅自己的盟友也離心離德，不少歐洲親美地區的民意調查顯示，受訪者對美國的戒心，不亞於對來自敵對陣營的俄羅斯。



美國現正擔演的，就是令人畏而非令人敬的二流國家角色，就像歷史上的羅馬帝國一樣，即使實力強大，一時間能震懾鄰邦，但是因為失德過甚，最終也難以長治久安。



未來的中國肯定有機會取美國而代之，但我期盼自己的國家能走第一流而非第二流之路，要走的話，更應由今天開始。一個君子之國應言必信、行必果，尚正道而不尚詭道，對外廣施恩澤，對內寬以待民。過去，西方陣營對中方的指摘，不少或許是誇大其詞，但當中是否有些也確有其事？我們就該逐一檢點，要踏上強國之路，便應對外界種種批評採取有則改之、無則加勉的態度。



特朗普入主白宮後，美國與歐洲的關係已不同往日，故中美貿易戰開始後，中方曾努力尋求歐盟協助。但歐盟反應冷淡，一口拒絕了中方所求，更指他們基本上認同美國對中方的各種控訴，中國確實並無嚴格遵守加入世貿組織時的承諾。



當然，美歐國家都經常不守協議，他們也愛做損人利己之事，但中國就一定要跟他們一道走，去玩泥漿摔角嗎？還是我們該表現出天朝大國的氣度，走出一條屬於自己的路？