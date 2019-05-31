世衞大會日前閉幕，有報道指它首次將「過勞」認定為「病況」，並納入《國際疾病分類》，以便醫生診斷和醫療保險衡量賠償問題。消息引起各國媒體關注，而事隔一日，世衞承認之前講錯，並修訂「過勞」只是列為「職業現象」，即「長期無法排解工作壓力而導致的綜合症」。



據世衞指，過勞有三特點：能量耗盡或疲憊的感覺、對工作產生抽離、負面或懷疑的感覺及工作效率降低。相關更新將於二二年生效，世衞並計劃制訂有關職場心理健康的實證臨床指引。事實上，打工仔很少有不感到不疲勞的。去年，國際民調機構蓋洛普的一項調查發現，近四分之一的員工總是或經常感到過勞，另有百分之四十四的人表示他們有時會感到過勞。



「過勞死」很早出現在日本社會，也是日本常見的「職業現象」。日本厚生省公布的「過勞死」和「過勞自殺」，二○一七年的數字為一百九十人。最震撼的「過勞死」事件，當推NHK電視台的女記者佐戶未和，她在一個月內加班一百五十九個小時，最後勞累過度在家中死亡，逝世時年僅三十一歲。



「過勞死」一度成為日本嚴重的社會問題，日本政府曾頒布《過勞死等防止對策推進法》，希望通過政府手段和法律的干預，以減少或阻止企業「過勞死」及「過勞自殺」現象，可是有關的悲劇仍常有發生。



至於香港，過去五年半，勞工處職業傷亡統計發現，本港共發生六百三十五宗非職業病的疾病死亡個案，即平均每年約有一百一十五宗打工仔在統計場所死亡，當中逾一半與心臟病有關。



本港沒有「過勞死」的相關定義；當局說會研究有關的死亡個案，預計三年完成。老一輩的打工仔如老朽，八十年代身兼數職，講真，有時攰到站着小便都幾乎瞓着，卻從不知是「過勞」，但知「窮，就要頂硬上」！