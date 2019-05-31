筆者所在政黨揭示多十二個新走光黑點，文娛及展覽場館、大型港鐵站、交通工具、各大型購物商場、食肆等，其中九巴新型號巴士新設的「透視樓梯」首次上榜，其他黑點主要是因為透明玻璃扶手電梯和圍欄，以及反光地板等設計失誤。



筆者所在政黨婦女事務委員會今年已經是第九年公布以及揭露走光黑點。許多穿着短裙的女士們偶一不慎，便會淪為被偷窺或被偷拍的對象，相片及影片甚至可能被上載到網上供網民瀏覽，委員會認為事件應該引起公眾的關注，而且不少歷年來累積的走光黑點未見有大改善，以世貿中心和九展為例，管理公司僅在部分玻璃圍欄和扶手電梯加貼磨沙貼紙，但仍有不少區域有走光危機。



九巴今年三月推出的新型號巴士，車廂設計有透明玻璃樓梯，筆者近月收到多宗投訴，有女士直言唔敢着短裙行上上層。委員會已去信九巴表達關注，惟對方回覆稱新設計增加車廂採光，讓乘客看清梯級，減少意外發生。市民對回應感不滿，批評該設計是「叫女士不要再到巴士上層」，其實採光可以用磨沙玻璃。



新落成的戲曲中心和高鐵西九站出現走光黑點的情況同樣值得關注，反映設計階段未有從性別觀點的角度出發顧及女性需要，建議政府部門在設計及審批大型建築時，必須多考慮不同性別使用者的需求和不便，以保障各方權益。



自從「不誠實取用電腦罪」失去「萬能Key」作用，用自己手機偷拍走光影片及相片不能再控以「不誠實取用電腦罪」，市民經過走光黑點時，更要小心自保。由於現時針對偷拍行為存在法律真空，筆者促律政司加快草擬並盡快啟動窺淫罪及偷拍裙底罪的立法程序，希望可在今屆立法會完成立法。在未有新條例前，筆者要求執法部門在黑點加強巡邏，並要求相關機構在走光黑點加貼磨沙貼紙。