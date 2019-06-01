世界視線：米勒推波助瀾　彈劾風險升溫

負責調查特朗普通俄醜聞的獨立檢察官米勒日前打破沉默，公開指摘俄羅斯企圖干預一六年美國大選，為當時的民主黨候選人希拉妮帶來傷害；至於特朗普有否妨礙司法公正，米勒則重申，如果調查團隊確信總統沒有犯罪，會明確在報告中說出來，惟該團隊不能就此提供結論。



彷彿擔心外界沒有弄懂他的話，米勒進一步強調，根據司法部的規定，即使總統在任期內有犯罪行為，司法系統亦無權作出起訴，不過司法系統沒有權限做的，國會卻仍可以採取措施繼續跟進。所謂「採取措施」，說穿了就是國會對總統發起彈劾。米勒的這一席話，不啻於為彈劾特朗普開了第一槍。



米勒是在司法部大樓作出上述聲明的，眼尖的人注意到，米勒理論上的頂頭上司、司法部長巴爾當時並沒有在場，而米勒調查報告出爐後，巴爾對外公布「摘要」時，米勒亦沒有為對方站台，其後更多次有報道指米勒團隊中人批評巴爾對報告的理解不準確。按照巴爾的說法，他曾跟米勒確認，調查團隊並不是因為司法部不能起訴現任總統的規定，才決定不作起訴；米勒的公開發言，等於摑了他一記響亮耳光。



米勒把話說到這份上，可算是把立場挑明了。前聯邦檢察官雅各布斯明言，米勒是以自己的方式說總統犯了罪；哈佛法學院資深教授德肖維茨則批評，米勒的調查報告檢查總統是否通俄及妨礙司法公正的手法過於片面，既沒有檢視對總統有利的證據，亦沒有像法庭那樣由控辯雙方作交叉盤問，米勒對特氏定罪作出取態，有越權及違反政治中立、偏袒民主黨之嫌。



不管怎麼說，現在壓力又來到民主黨這邊，面對黨內基層及眾議院新秀們發動彈劾的壓力，議長佩洛西本已左支右絀，如今米勒「火上澆油」，這位議會元老能否頂住？一旦祭出「彈劾總統」這把尚方寶劍，到底是像特氏所想那樣，在參議院共和黨人的護航下順利過關，從而為自己製造「被害者」形象博取選民同情，還是在過程中揭出更多重大醜聞，形成牆倒眾人推的骨牌效應，外界不妨拭目以待。



