功夫茶：逃犯修例捉大鼠　政棍靠嚇真無恥

香港淪為「鼠疫之都」，除咗傳播病毒嘅過街老鼠，一眾漢奸洋奴人形老鼠，亦係也文也武有恃無恐，本來《逃犯條例》修訂後可以彰顯公義，將班友繩之以法，可惜遇着反對派班政棍捩橫折曲，一味靠嚇，最終會唔會又係拉倒收場，真係冇人話得埋。



港府日前再就逃犯條例提出多項修訂，包括提高移交門檻，由可判監三年嘅罪行提高到七年以上，另一邊廂高官繼續去立法會解畫，強調家陣本港有十一宗案件因為未有相關協議而未能移交逃犯，當中包括多宗港人被殺案件，之但係反對派一樣唔收貨，唔係重彈內地審訊不公嘅老調，就係建議召開公聽會，總而言之動作多多，唔使問阿貴，梗係想以拖待變，搞另類拉布！



班垃圾議員上竄下跳，忘情演出，真係人唔笑狗都吠。係人都知，逃犯條例修訂針對嘅係戊肝老鼠一類大老鼠，又點會細眉細眼，小打小鬧，去捉BB老鼠、寵物鼠以至田鼠吖。有人就講得啱嘞，睇番中國歷年要求由美國引渡嘅逃犯，絕大部分係世紀巨貪，侵犯國家財產閒閒哋講緊十億八億。反對派真正夠得上「戊肝級」大老鼠嘅，天字第一號賣港賊漢奸黎算一個，「有需要日日做漢奸」嘅李漢奸柱銘可能都算一個，其他等而下之嘅蛋散，冇鏡都搵盆水照吓自己尊容，殺雞焉用牛刀，殺BB鼠焉用大夾，好似「釘書健」一類嘅二打六，根本唔入強力部門嘅法眼。



當然喇，反對派唯恐天下不亂，逢港府、逢中央必反，自不然講到修例有咁恐怖得咁恐怖，有人話「香港人人都可能係逃犯」，有人甚至廢噏修例通過後，每年會有上千港人被解番內地，唔知嘅仲以為日本仔打到嚟。實情係九七年以來，香港每年平均向外國移交五名逃犯咁大把，邊得嚟「每年上千人解番內地」吖？



美國前總統林肯話齋︰「你可以欺騙所有人於一時，可以欺騙部分人於一世，但冇可能欺騙所有人於一世。」反對派政棍由九七年後恐嚇「解放軍會橫行無忌，橫衝直撞」，到將高鐵一地兩檢形容為「屍殺列車」，沒有最誇張，只有更誇張，市民信佢哋一成，雙目全失明。



所以話，反對派「反送中」嘅呢場驚悚戲，都係慳番罷喇。大大個人辦你睇，參與旺暴嘅黃台仰同李東昇棄保潛逃德國，明明港、德兩地簽咗逃犯移交協定，大條道理緝人歸案，點知港府一味扮鵪鶉做鴕鳥，直到德國庇護埋兩人，至話會「研究」引渡，令人再次見識特衰政府恐洋懼外症幾咁嚴重。一句到尾，港府有權不敢用，有法不敢執，牛鬼蛇神使乜驚呀！



