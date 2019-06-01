正論：浪費公帑養廢官　豈止運署不作為

港產官僚高薪低能，白𢭃人工不做事，早就不是新聞。審計署早前炮轟運輸署十宗罪，高官昨日終於在立法會認衰。問題是，意見接受，態度照舊，由基建甩漏到鼠疫橫行，由貧富懸殊到司法不公，連派錢也派得一塌糊塗，香港亂象浪接浪，港府何曾有真正反躬自省？



審計報告批評運輸署任由「死車」停泊政府停車場達十一年不拖走、頂層停車場封場六年、明知私家車位供不應求但不處理等，令泊車位短缺問題惡化，浪費大量公帑。立法會政府帳目委員會昨日討論有關事件，運輸署署長陳美寶承認對停車場承辦商管理不善及溝通不足，已徵詢律政司意見，並更新與營辦商的合約，加快處理「死車」霸位問題，擺出一副有則改之的模樣。



類似一幕屢見不鮮。每有醜事發生，高官們總是唯唯諾諾，滿口敷衍，但求避過輿論批評，過了海就是神仙，運輸署當然不會例外，以致外界有「年年審計年年犯，知錯認錯不改錯」之譏。誠然，審計報告年年發表，申訴專員時時批評，第四權日日監督，港府依然亂象不斷，由司到局再到署，無一不是百病叢生，從來沒有吸取教訓。



就說泊車位不足這個老問題，本港私家車增幅十年間近五成，但泊車位數目增幅不足一成，加上其他非專營車輛同樣不斷增加，導致「一位難求」，阻街違泊比比皆是。本來，運輸署及早做好規劃就不難解決問題，奈何官僚胡混度日，十多年前提出採用自動泊車系統改善泊車位不足情況，十多年後仍在研究階段，小病拖到變大病，大病拖到變絕症，何足為奇。



再說近日鼠患嚴重，全港十八區，區區有老鼠，香港更爆出全球首宗大鼠傳人戊型肝炎，醜出國際，然而港府猶在做騷，滅鼠敷衍塞責，鼠患至今無改善。又比如香港經濟增長創十年新低，零售貨值暴跌，下行風險不斷增加，財爺陳茂波猶說風涼話，不是說港府不會輕舉妄動，就是叫市民自求多福，如此「無為而治」，每月三十多萬元超高薪津不是白𢭃又是甚麼？



一節見則百節知，港府尸位素餐已成常態，而律政司司長鄭若驊更可謂庸官劣吏的經典。上任以來，是非不斷，醜聞纏身，接連爆出僭建豪宅、涉呃按揭、秘撈仲裁和丈夫買樓無申報等醜聞，民望一再墊司底，甚至連證據確鑿的壹傳媒黎智英恐嚇東方報業記者案，也拖延近兩年不檢控，卻依然好官我自為之。上樑不正下樑歪，連執掌法治的第一把手都如此不堪，其他官員豈不有樣學樣？



年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。近年香港發展停滯不前，基建亂象長爆長有，貧富懸殊冠絕全球發達經濟體，導致競爭力跌跌不休，深層次矛盾愈演愈烈，港府管治無能絕對難辭其咎。曾被譽為世界一流的公務員團隊，在有責不問的廢官帶領下，早就淪為九流團隊。事實證明，香港今非昔比，神話不再，既是天意，更是人禍。



