產評：走資潮重擊經濟　人幣保七非易事

中美貿易戰不斷升級，美國咄咄逼人，中國經濟備受打擊，最新公布的製造業數據轉弱，顯示經濟陷入萎縮邊緣，倘趨勢持續下去，人民幣難免步向貶值。內地官員近期不斷出口術托價，與其費神與市場博弈，倒不如及早強化各項風險管理，尤其是防範發生系統性風險這條底線。



中國昨日公布的五月份製造業採購經理指數跌穿盛衰分界線，即陷入了收縮區域。自五月十日起，美國已對合共2,500億美元的中國商品加徵關稅，其影響開始浮現。事實上，內地製造業面對全球經濟低迷，加上產業轉型所帶來的挑戰，要取得單位數字利潤率亦不容易，故見近年不論民營或外資，在內地的廠房能關則關，能搬就搬。如今更遇上貿易戰及科技戰，產業升級改造頓遇困境，加上外資加快遷離以規避關稅，新一波走資潮，勢重擊中國經濟。



到底六月底中美能否達成貿易協議，自出現華為事件，相信市場打定輸數。若真的反枱收場，美國極可能向餘下逾三千億美元中國商品加徵關稅，可見中國製造業最壞的情況尚未出現。自第二季起，中國已宣布推行一系列減稅降費措施，以協助企業渡過難關，但問題是，企業接不到訂單，連交稅的資格都沒有，那減稅能有多大意義？



包括人行等官員近期頻開腔為股市和人民幣護航，但只怕吃力不討好，難以改變市場預期，皆因匯價到底取決於經濟表現。如今人民幣既受內部經濟低迷困擾，亦受到強美元影響，七算這個心理關口，只怕久守必失，「保七」一旦失敗，經濟增長「保六」的硬任務自然亦不好應付。



為了力挽狂瀾，政府只好繼續通過幣策、財策來刺激經濟，但此舉的最終後果，極可能會誘發系統性風險，而人民幣持續貶值，亦隨時會帶來債災。



天要下雨，貿易戰既非中國所願，可事到如今，既來之，則安之。當局除了要着力強化逆周期調節，還須善用幣策及財策來刺激經濟以換取時間，加快體制改革和對外開放，為企業提供有利的營商環境和足夠的創造價值空間，才能有效支持經濟持續發展和匯率穩定。



畢竟中國經濟崛起，美國為保霸權而連番出招，兩強交鋒是遲早的問題。所謂「風物長宜放眼量」，中美大打經濟戰，鹿死誰手尚未可知。身處歷史洪流的投資者須認清形勢，做好應對中國經濟進入大時代的準備，謹記只有平安度過這個歷史挑戰，才有機會見到雨後陽光。



