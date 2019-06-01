神州觀察：掃黑掃到幼稚園　形式主義太荒謬

毛澤東在《反對本本主義》一文裏指出：不根據實際情況進行討論和審察，一味盲目執行，這種單純建立在「上級」觀念上的形式主義的態度是很不對的。為甚麼黨的策略路線總是不能深入群眾，就是這種形式主義在那裏作怪。此文寫於一九三○年，再過十年便是一個世紀，惟至今仍極具告誡作用。



江蘇無錫一間幼稚園為配合當下的掃黑除惡行動，竟將園內多名幼童列作「摸排對象」，更煞有介事地填寫「摸排表」，由班主任簽名，證實未發現學童涉黑涉惡，遭輿論狠批搞形式主義。就算再怎樣熱衷於走過場，三幾歲的娃娃怎麼可能涉黑涉惡？擺明就是為了迎合政府主旋律而做的無腦行為。



由此可見，形式主義在內地社會依然盛行，做起來又是何等的瘋狂，何等的肆無忌憚。早前貴州貴陽市某幼稚園遭揭發，將一幅寫有「堅持打早打小，將黑惡勢力消滅在萌芽狀態」的橫額高掛於校門口，被批為走火入魔，執行上級指示規定無心無腦；有地方甚至連失獨家庭、醫生行業、未按時遷墳的村民亦不放過，將佩戴大金鏈子、紋身漢統統當作黑惡分子打擊，叫人啼笑皆非。如此僵硬教條、敷衍應付，儼如在玩「低級黑」，掃黑除惡又焉能不流於形式？



當然，形式主義並不僅僅反映在掃黑除惡方面，事實上，類似現象普遍存在於內地各級行政職能部門，乃至各行各業。譬如屢遭曝光的政策文件抄襲醜聞，便將一些地方的尸位素餐、弄虛作假等行為展現得淋漓盡致。中紀委早前曾發表一篇調侃意味甚濃的文章，大談文件造假之道，並列舉多地拙劣的造假事件作分析比對，像遼寧綏中縣複製來的文件未有改文號，湖南沅江市畜牧水產局忘了改公章，有的更跨省抄襲工作方案，以致連地名、標點、字數亦分毫不差，形式主義搞到這種份上，着實叫人無語。



各級政府的政策制訂、發展規劃本應建立在科學理性、因地制宜、反覆研究總結等事實基礎上，半點馬虎不得，偏偏有人視之如兒戲，一些決策者或有口無心，或大搞拿來主義，能抄則抄，能騙則騙。江西廣昌縣就有兩個不同部門領導，在同一會場表態發言時出現「撞稿」事件，場面相當尷尬。出醜倒在其次，關鍵是一些重大決策出自這種人的手中，叫人如何放心得下，又有多少民生問題將會因此被耽擱延誤，造成的惡劣影響無法估量。



更離譜的是，一些地方連整改報告亦照抄不誤，抄起來更是心安理得，振振有詞；一些官員為撈政績大搞形象工程，為掩飾貪腐罪行不擇手段造假，形式主義無處不在，可謂禍害無窮。



