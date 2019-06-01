《台灣關係法》四十周年之際，山姆大叔最近更上層樓，眾議院全票通過了《台灣保證法》，進一步鞏固和擴大《台灣關係法》對台「安全保證」和加深加大對海峽兩岸、中國內政的干預。



該法案重點是老美對台售武常態化，老美國防部將台灣「納入雙邊和多邊軍事訓練和演習」，老美將派現役將官出任美國駐台專員，這些舉措已經是四十年前被廢棄的《美台共同防禦條約》重要內容的借屍還魂，對中美關係傷害極強，對兩岸局勢帶來極大危險，老美是在赤裸裸的玩火。除此之外，《台灣保證法》還提出「加強美台經濟合作，啟動美台自貿協議談判，支持台灣參與聯合國、世界衞生大會、國際民航組織、國際刑警組織等國際組織」。這樣的架勢，美台要「恢復邦交」似已呼之欲出，他們正朝着這個方向一溜小跑。



蔡英文政府和特朗普政府，差不多在同一時段和大背景下執政上台。蔡英文政府上台就是「台獨」勢力上台，手段是打掉「九二共識」，向老美乞求更大的多方面的支持，把自己賣身於老美的遏制、打壓中國大陸發展的印太戰略中。特朗普的上台就是美國保守極右翼勢力上台，這股勢力對中國的崛起驚恐不已，恨之入骨，視中國為最大戰略競爭對手，必除之而後快。在這盤棋局中，蔡政府始終是一枚重要棋子，其對北京更恨之入骨，為追求「台獨」更要老美保護，此「性命攸關」之需要也。



在台灣，「親美反共」始終「得人心」，「親美反共」加「台獨」則未必，會隨形勢變化而變化。蔡英文政府這幾年飽嘗箇中滋味，過去炒作「統獨」議題，對他們爭取選票頗見好處；這些年則已不靈，而且惹來民眾反感，認為會惡化兩岸關係，危及台海安全，有百害而無一利。



去年底的「九合一選舉」民進黨大敗，預示二○二○年大選蔡英文想再炒作「統獨」當選肯定沒戲。不過，時下美台緊密勾結，共同反共、反華，必激起北京強烈反彈，大形勢正在為「統獨」添柴加火，台灣各方還要比比誰更親美、美更親誰，變數增加也。