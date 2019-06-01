美國單方面對伊朗實施經濟制裁，全世界都受到池魚之殃，香港也無法幸免。據說一艘運載伊朗石油的油輪正駛往香港，華府官員赤裸裸地恐嚇港府，不准該油輪停泊，也不能有業務來往，否則將面臨懲罰。有人不禁要問，美國制裁伊朗是它自己的事，為何全世界都必須跟隨？難道美國法律就是世界法律？沒錯，老美就是如此蠻橫霸道，他們奉行「朕即天下」的邏輯，想制裁誰就制裁誰，想打誰就打誰，從來不講道理。



君不見，有美國傳媒引述所謂情報機構的報告，指伊朗試圖在歐洲取得技術，研發大殺傷力武器。人們對此論調一點也不陌生，當年美國就是以此為理由繞過聯合國揮軍入侵伊拉克，結果翻遍整個伊拉克，也找不到所謂「大殺傷力武器」。如今老美重彈舊調，莫非又想照辦煮碗？



然而今時不同往日，伊朗不是伊拉克，不可能被輕易嚇倒。別看華府鷹派官員氣勢洶洶，擺出一副隨時動手的姿態，其實不過是裝腔作勢而已，特朗普根本下不了這個決心。當年美國攻打阿富汗，有十幾個附庸國跟隨，後來攻打伊拉克，也有英國充當幫兇，如今若攻打伊朗，還有誰會支持？得道多助，失道寡助，美國單邊主義愈來愈令人反感，連傳統盟國也離心離德，其他國家更是不值其所為。過去有附庸國支援，美國在阿富汗和伊拉克尚且弄得焦頭爛額，現在單獨對付伊朗，勢必陷入戰爭泥沼，到時想脫身就不容易了。



伊朗正是看穿美國色厲內荏的本質，才會如此強硬，即使特朗普表示願意對話，伊朗也不為所動，堅持美國必須先撤銷不合理的制裁。正如北韓一樣，美國不撤銷制裁，不作出安全承諾，金正恩根本不會放棄核武。伊朗本已自動遵守核協議，如今在美國極限施壓之下，也許只能倣效北韓發展核武以自保，若有朝一日真的擁有「大殺傷力武器」，也是美國一手造成。