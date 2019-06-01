唔怕生壞命，最怕改壞名。本地一家航空公司以「香港」為名，結果與特區一樣命途多舛，先後經歷多次風波，最近更和本港運勢一樣頭頭碰着黑，四日之內竟然有八班航機出現零件脫落，總數十九件之多。日前一班由東京返港的航機便因甩掉螺絲而延誤六小時，總之光顧這家航空公司，不知是該埋怨還是嘆自己當黑了。



近朱者赤，近墨者自然黑。香港近年可說是路路不通，搞甚麼都是節外生枝、一波三折，說是全軍盡墨也不為過。就以耗資千億元的沙中線為例，不斷超支又超支，延誤又延誤，香港市民望穿秋水，以為苦盡甘來可以在去年底通車，結果竟然是晴天霹靂，爆出鋼筋危機，結構安全成疑，隨時要拆卸紅磡站月台重建，通車遙遙無期。



未建成還可以奢想希望在明天，啟用多時的郵輪碼頭卻教人絕望，商舖拍烏蠅，搭車打困籠，使用率偏低，浪費公帑打造「沉淪碼頭」。這只是冰山一角，要寫文章數出特區大大小小基建笑話，絕對可以連載一年以上。猶記得千禧年之後政府想推廣香港品牌，設計了一個「飛龍」標誌，寓意飛龍在天，香港起飛。最終這十多年香港經濟都沒有起色，人家是畫龍點睛，政府卻是畫龍不成反類犬，像哈巴狗整天向中央乞求好處，飛龍標誌淪為網民二次創作的笑柄。



香港市民眼睛是雪亮的，面對逆境不會怨天卻絕對懂得尤人，特區政府長年施政失當，正正是香港惡運的根源。別的地方是仙人指路，絕處逢生；太平山下卻是廢柴阻路，就像去年超強颱風山竹襲港那張迎塌樹冒險上班圖，反映政府應變無方，大家都知道這不僅是天災，而且是徹頭徹尾的人禍。



寧買當頭起，莫碰當頭跌。不用風水師教大家趨吉避凶，只要還是現在這管治班子當道，特區的頹勢必定難以扭轉，見到「香港」這兩個字還是提高警覺比較穩妥。