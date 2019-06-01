「我唔知太太做乜嘢，太太亦都唔知我做乜嘢！」這句「金句」出自律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶口中，其獨立屋僭建案審訊期間，被記者追問案件會否影響太太工作，他如是回答。當時人們覺得這是卸責藉口，嗤之以鼻，如今看來，這對夫婦可能真的是同床異夢，互不溝通。



愛情小說不是這樣說嗎？相愛的人是兩個獨立個體，財政要獨立，思想要獨立，生活更要獨立，這樣的關係才能夠歷久常新，是戀愛的最高境界啊。



於是乎，鄭若驊上任後如雷貫耳地告訴公眾，我先生是潘樂陶，人們才知其鄰居就是老公；別人以為她起訴老公是大義滅親，其實她只是煮死鄰居，何來滅親。明乎此，日前鄭若驊又被踢爆無申報丈夫新購入兩個逾億元物業，違反行會申報規定，理直氣壯聲稱「物業非由她本人實際擁有，無實際利益，毋須申報」，也就不足為奇。是誰說夫婦同睡一床，就要連底褲是甚麼顏色、床底收埋多少私己錢都要攤出來互相觀賞？潘樂陶早就說過太太唔知佢做乜嘢，買了樓不作聲是常識吧。



問題是，律政司司長乃何許人也？鄭若驊執掌全港司法系統，手操刑事檢控生殺大權，是特區三司之一，操守必須比白紙更白。行會申報制度就是確保成員向特首提供意見時不偏不倚，不會有利益衝突，連配偶資產也須申報，她偏偏隱瞞不報，你話沒有實際利益就真的沒有？人們就要相信？那申報制度還有何存在價值？



秘撈仲裁案無申報被全城鬧爆，鄭若驊不以為恥，現在又爆出同類事件，更被指以迂迴方式買樓有避稅嫌疑，證明她私心極重，面皮極厚，再加上僭建自我特赦、涉呃銀行按揭、包庇反中亂港集團、唔告黎智英、放生梁振英等醜聞，簡直誠信破產。如此不堪的律政司司長世所罕見，繼續賴死不走，港府威信蕩然無存，香港百年法治基業危矣！