在棋局上甚麼叫「落錯子」？第一，悔棋；第二，落子後出現預計不到的困局。這年頭不少從政者或參與政治投票的人，落子都頻頻出錯，其判斷能力低得可憐，看着他們像盲頭烏蠅般亂撞，真是讓人無可奈何。



英國的民主制度有悠久歷史，國民在投票之前理應慎之又慎，票投了就是投了，全民做事全民當，出了結果沒理由又想推倒重來，但如今就是這樣一個荒謬的年頭。當日，英國是否脫離歐盟的公投結果公布後，國民選擇了脫歐，出乎一般評論者的預計，消息讓不少人嘩然，接着便一波一波的民意要求重新投票，不少人心存僥倖，希望可以繼續留在歐盟大家庭。



英國首相文翠珊實在可堪憐憫，她本身不贊成脫歐，但身為閣揆，卻有責任帶領國家履行公投結果，因此便成了政治磨心。要脫歐，就撇撇脫脫，但不少英國人又悔棋，千方百計想再次公投，不斷在抽文翠珊後腿，這樣的一個「三煞」位置，任何人都做不來，於是她就成了犧牲品，如今要黯然下台，離職宣言，忍不住哽咽而哭。



政治上的決策，往往要放在大棋盤上綜觀全局，否則一子錯，滿盤皆落索。英國如今換個首相上場，馬上執行公投結果，是否就能解決問題？當然不是，脫歐之後恐怕後患無窮。公投之前，國際投資者索羅斯已提出警告，脫歐一旦落實，英鎊匯價恐怕要下跌百分之十五。昔日，我還道是大炒家在危言聳聽，豈料如今英國尚未脫歐，鎊匯已比最高峰下跌了超過百分之十五，到正式落實時將會如何，英國經濟要受多大震撼？真是唯天可知。



蘇格蘭表明希望能留歐，英國一旦脫離歐盟，他們很可能就會脫離英國。可見大不列顛的煩惱將會接踵而來，不少後果，不是昔日輕率投下脫歐票的人所能預計。英國人今番確是落錯子了。