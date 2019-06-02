功夫茶：零售暴跌市道差　掉以輕心必招禍

古人曰︰居安思危，思則有備，有備無患。中美貿易戰不斷升溫，不知伊於胡底，連帶本港零售業表現亦受到拖累，市面更加係一片冷清。可惜吖，面對本港經濟暗流湧動，特衰政府成班高官「不管風吹浪打，勝似閒庭信步」，滋油淡定，唔嗲唔吊，市民真係唔得佢死！



講多無謂，數字最實際。統計處最新數據顯示，四月份本港零售業總銷貨價值跌幅擴大到百分之四點五，亦係自一五年以來再度錄得三連跌，其中珠寶首飾同鐘錶業係重災區，幅度更加超過百分之十，其他諸如百貨公司、藥物以至化妝品等嘅銷售額，亦由正變負，跌勢之急，範圍之廣，都咪話唔得人驚。



查實高官們想了解家陣市道有幾差，稍移玉步，行出冷氣辦公室打個白鴿轉就得，事關鬧市小店正正就係消費市場嘅晴雨表。講起都一殼眼淚，以往逼到水洩不通嘅旺角，家陣好多小商戶日日拍烏蠅，有人呻到樹葉都落，話近月生意額大跌三成，十幾年嚟最惡做就係依家；有舖頭更加開張幾個月連租都蝕埋，損手數十萬離場。鬼咩，家陣內地經濟增長放緩，旅客消費力減弱，負面影響自不然立竿見影。



正所謂覆巢之下無完卵。有專家警告，一旦中美貿易談判失敗，貿易戰分分鐘演變成金融、科技以至貨幣等全面戰爭，內地以至全球經濟難免繼續尋底，到其時莫講話內地訪港遊客買少見少，本港消費及零售市道打柴，來港融資嘅內地企業亦會減少，一榮俱榮，一損俱損，連鎖反應之下，整個香港經濟都唔慌會有運行。



危機當前，以財爺陳茂波為首嘅財金官員又有咩符弗？嘥氣喇，廢官靠得住，豬乸會上樹，波叔官腔廢話連篇，唔係「難以估計未來發展」，就係「唔會輕舉妄動」，再唔係就叫市民自己顧自己，管理好個人承擔能力。話就話經濟環境唔理想，政府會考慮出招谷消費，但問到有咩具體措施，又係擘大個口得個窿。冇計喇，波叔年年估數年年錯，連派四千蚊都派到一鑊粥，旨意呢位「史上最廢財爺」為香港經濟把脈，同緣木求魚冇乜分別。



當然喇，人無遠慮，必有近憂。香港一直以來獨沽金融、地產兩味，競爭力每況愈下，外圍環境順風順水猶自可，一個巨浪冚埋嚟，深層次問題立即暴露無遺。正如股神巴菲特話齋，退潮嘅時候邊個喺度裸泳，一目了然。



點講都好喇，黃台之瓜，何堪再摘，香港地政治紛紛擾擾，社會問題千頭萬緒，再加埋經濟衰退搞到民不聊生，爆起大鑊上嚟，班廢官下台謝罪都補唔番！