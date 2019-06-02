正論：豬瘟爆完又爆　檢疫徹底失效

天之所降曰災，人之所致曰禍。非洲豬瘟在港爆完又爆，上水屠房三星期內出現第二宗毒豬個案，又是事隔多日始驗出病毒，證明港府開門揖疫，完全沒有吸取教訓。事實證明，活豬檢疫制度徹底失效，港府一再將市民置於食安風險之中，是活脫脫的人禍！



端午節將至，上水屠房再爆出非洲豬瘟，受感染豬隻抵港長達六日仍未屠宰，直至前日死亡才驗出感染病毒，整個屠房逾四千隻活豬須一併銷毀。港府預計今日完成銷毀程序，隨後進行清洗，期望四日內完成屠房消毒。



跟上月爆出首例一樣，港府對於是否有毒豬流出市面一無所知，食衞局局長陳肇始只強調病毒潛伏期最長可達十九日，期間可以沒有病徵，又自認設有多重把關，如清水河有內地檢疫關卡，文錦渡亦有第二個檢疫關卡，屠房也有獸醫監察，言下之意是非戰之罪。但事實擺在眼前，倘港府把關真的奏效，非洲豬瘟怎麼可能如入無人之境？



正如港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，自首宗個案發生後，港府如何加強檢疫，進口後有否增加抽取豬隻樣本化驗，完全沒有詳細交代，做法不透明；若豬隻於潛伏期間已留在屠房，其他同場豬隻都有受感染的風險。換言之，毒豬很可能早已吃進市民肚裏，港府防疫意識低下，現在還未有大規模食安事故發生，只是幸運而已。



事實上，活豬抵達屠房後竟可囤積達一星期之久，超出業內一般最多停留三天的做法，令人震驚，加上港府檢疫緩慢，第一次出事，事隔八日始公布，第二次出事也要六日，根本無法阻截同批活豬流出市面，證明港府掉以輕心，沒有吸取教訓。陳肇始要求供港活豬「日日清」，至少縮短屠宰時間至四日，不過是將責任推給業界。



顯而易見，現時的檢疫制度形同虛設，整個供應鏈、檢疫鏈和運作鏈都出現問題。立法會議員一針見血地指出，港府所謂抽檢馬虎兒戲，往往只檢查衞生證明書，並非真正檢驗活豬，為豬瘟在港大爆發打開缺口。至於每次出事後都以公帑賠償，「殺豬賠錢、殺豬賠錢」，把納稅人當成提款機，更是不負責任。



其實，深圳四大屠房早就實行即場快速測試，每有一批生豬運來，即時抽樣檢測，確認無豬染病後才把該批豬送入屠房，整個過程不用一小時，卻可做到即時發現、即時處理，毋須連累整個屠房的豬也要銷毀。他山之石，可以攻玉，人家每日處理過萬隻豬尚且做得到，港府為何做不到？



這些年，港府防疫漏洞百出，食安警鐘長鳴，官僚冇心冇肺冇靈魂絕對難辭其咎。自九七年香港爆發全球首例人類感染禽流感後，疑難雜症便沒有停止過，早前更有全球首宗老鼠傳人戊型肝炎個案，如今又有非洲豬瘟攻港，沒有最醜，只有更醜。尤其是現今病毒無奇不有，非洲豬瘟雖云沒有傳染人類的風險，但港府防疫無能，誰能保證發展下去真的沒有市民遭殃？