神州觀察：官員本性難收斂　公款吃喝禁不絕

中央推出「八項規定」嚴打公款吃喝、鋪張浪費，一度令內地高檔食肆水盡鵝飛，不過公款消費的歪風似乎死灰復燃。河北邢台市國資委近日跨省舉報，指控陝西彬州市委、市政府積欠其下屬企業彬州國際花園酒店近九百萬元帳款，都是用於當地黨政官員大吃大喝。



舉報信指出，為掩蓋政府欠款的真相，他們強迫酒店將欠款轉移至辦事人員個人名下，目前彬州市政府的超標接待仍是個人「打白條」（寫在白紙上的欠款證明），並附上一三年以來二百二十五張白條，舉報信懇請陝西省紀委監委調查。而舉報之後，彬州市政府已結算部分欠款，但還欠六百餘萬元。



政府吃喝打白條、吃垮飯店、成為「老賴」的事並不罕見。由於地方政府公款吃喝現象嚴重，「先簽單後結帳」現象比比皆是，餐館酒樓有意兜攬吃喝大戶，政府則將官方公信力當成信用卡，無限透支。公款吃喝成為反腐高壓區後，不少餐館生意銳減，開始追回以往政府吃喝欠帳，一大堆白條官司和五花八門的討債方式近年也頻頻曝光。



不可思議的是，彬州政府欠款竟然發生於中央一二年底推出八項規定之後，且金額巨大，顯示各地公款消費已悄悄回潮，或根本就一直未得到有效遏制。其實，今年四月，全國查處違反中央八項規定精神問題四千多宗，處理五千七百多人，其中公款吃喝五百八十四宗，公款旅遊一百九十多宗，公款高消費娛樂健身活動、違規出入私人會所等問題三百多宗。



諷刺的是，彬州官方回應時，除了表態調查核實，竟還強調「近期換了一家酒店簽單」，可見當地公款吃喝已是常態，說明公款吃喝並不只是基層吃吃喝喝的微腐敗，其文化根基依然穩固，地方政府部門依然可以通過各種隱性操作來輕易避開相關的監管，包括做假帳、攤入會議經費，或加大採購物品金額，所以才會出現用汽車輪胎、電腦發票代替吃喝發票的笑話。



事實上，公款消費問題一直是內地官場難以治愈的痼疾，民憤極大，有數據顯示，全國每年超過三千億元公款被各級官員吃掉。雖然中央八項規定已出台六年多，惟在「上有政策、下有對策」之下，表面上公款消費有所收斂，實際上不過是變換手法，轉入地下。



說實話，中央反腐力度不可謂不大，八項規定不可謂不嚴，卻為何反腐愈反愈腐敗，規定愈嚴愈違紀？其根本在於沒有完善的監督機制，單靠官員自律和上級部門監督根本無濟於事。沒有民眾和輿論監督，權力不受制約，所謂的禁令和各類廉政文件只會流於形式，要遏止消費歪風，只有依靠陽光法案，如果不能將權力關進籠子裏，公款吃喝只會繼續大行其道。