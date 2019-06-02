世界視線：不列顛風雨飄搖　特朗普添煩添亂

早前有媒體爆料，美國總統特朗普的隨從抱怨坐「空軍一號」外訪是件苦差，且不說機上沒有足夠的休息空間，最怕是精力充沛的特朗普整天喋喋不休要找人聊天，萬一不幸霍士新聞播出對他不利的消息，整個行程將會更為難受。



事實上，特朗普不僅是位可怕的旅伴，對接待他的東道主來說，更是麻煩透頂的客人。特氏在出發英國作國事訪問前，被問及哈利王子的妻子梅根曾批評他時，回應稱「不知道她那麼乞人憎」。更有甚者，特氏罔顧外交禮儀，肆意對英國內政說三道四，認為前外相約翰遜會是出色的下任首相，且透露有候選人曾找他尋求支持。



英國政局亂如麻，特朗普來得顯然不是時候。首相文翠珊還有幾天就要鞠躬下台，在繼任人選未定之時，根本沒有任何權限跟白宮協商實際內容，剛剛相反，有報道指華府將於六月四日的峰會上向英方施壓，要求對方封鎖華為。特氏上次訪英，市民群起反對，倫敦各處出現了特朗普氣球，而特氏亦「不負眾望」，成功以多番失禮動作激怒英女王，無奈今次是正式國事訪問，作為國家元首的女王無法迴避，至於梅根乃至各主要政黨領袖，則已表明不會出席招待特氏的國宴。



至於文翠珊，更早已對特朗普憋了一肚子氣。特氏三番四次對英國脫歐進程下指導棋，批評文翠珊領導不力，又公開為約翰遜及脫歐黨黨魁法拉杰等政敵「站台」，是可忍孰不可忍！



然而形勢比人強，美、英名為「特殊關係」，實際上誰是「莊」誰是「閒」，英國人心知肚明。至於特朗普明知不受歡迎而堅持訪英，固然是其一貫愛「攞彩」的性格使然，正如他最近訪日便沒有甚麼迫切性，最大「成就」是成為日皇德仁第一位座上賓，但今次訪英更重要的是為約翰遜、法拉杰等硬脫歐派幹將鼓勁打氣，特氏此前便一再對英國誘以之利，承諾硬脫歐後商談更佳貿易協定。無他，英國跟歐洲兩敗俱傷，最符合「美國優先」的政策需要，這從特氏幕後游說法國總統馬克龍脫歐可見一斑。