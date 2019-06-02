這幾天，看着國內外形勢，我是憂心忡忡。美國的霸權欺凌有增無已，在中興、華為之後，大有全面狙擊中國最具競爭力企業之勢。加關稅，在國際層面排斥中國企業、中國科學家，封殺的網愈張愈大。而美國加大欺壓中國，南海問題、台灣問題乃至香港問題正轉趨惡劣。



在國外，美國戰事不利，卻還是在威嚇用兵攻擊伊朗，金融、經濟制裁伊朗也加強，似乎大有不顛覆伊朗政權絕不罷休之勢。伊朗若敗，中東局勢全盤逆轉，俄羅斯在東歐、烏克蘭、南高加索也難守禦。美國亦正試圖製造藉口再度挑起巴爾幹半島的衝突，意欲把南斯拉夫最後根據地的塞爾維亞消滅。若中東、東歐乃至俄羅斯失利，中國便難以獨力對抗美國，形勢會回轉到上世紀日本侵華的情況，只是美國的種族主義、霸權主義更赤裸裸。於此，一個多世紀中國與世界人民反帝國主義、反殖民主義的努力便一下子崩潰，這麼多仁人志士的血汗和犧牲便白費了。



我一直寄望中央政府的奮起衞國，這天，終等待到了。



中國政府宣布反制，建立不可靠實體清單制度，將外國企業、組織和個人，凡不守市場規則、背離契約、出自非商業目的侵犯中國企業的正當權益、危害中國國家安全和利益，均列入清單，採取必要措施。這是依美國制裁外國企業、個人的做法，以其人之道還治其人之身，特別是對官商嚴重勾結的美國體制威脅最大，美國制裁的連鎖連坐正好讓中國同樣採用。特朗普家族企業、政府的高官都難逃被中國反制裁的風險。美國制裁的網巨大，無遠弗屆，中國反制的網亦可同樣巨大，且看是誰怕誰？稀土限供或斷供美國企業還屬小兒科的方法。



美國對國際金融的制裁，也掀起了西歐與之爭鬥，英法德三國成立與伊朗貿易結算的獨立體系，不用美元，也不經美國控制的SWIFT體系。美國的警告竟然是要對歐洲這個體系設計和參與結算的企業、組織制裁，明顯是暴力威嚇。歐盟會讓步嗎？反而在連番威嚇之下，歐盟的一些小國，例如捷克、斯洛文尼亞等，均表態加入。



而美國對伊朗石油禁運，也同時遭到印度的拒絕，印度用盧比結算，讓伊朗印度銀行進行印度進口伊朗石油的貿易。跟着一步要看的是，土耳其會否與印度看齊，同樣抗拒？更重要的是，中國公開不接受單邊主義，會否堅持進口伊朗石油？去美元化的進口伊朗石油，實際上與中國反制美國緊密關連，是以攻為守，圍魏救趙。中國在對抗美國上會得到國際眾多支持。