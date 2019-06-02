一個知法犯法、醜聞不絕的司法中人當上了香港律政司司長，這是香港回歸二十二年，實施「一國兩制、港人治港、高度自治」最奇葩的事情，香港又是一個「最講法治」、最重視法治聲譽的社會，鬧出這種事不啻是最大的諷刺、最大的荒唐。



不止此，鬧出這種事，朝廷和特首林鄭月娥竟然可以不聞不問，任由鄭若驊厚顏無恥的一次次狡辯和耍賴，任由她賴在司長的位置上，繼續為破壞香港法治做示範，這樣一次次的包庇縱容，已經把鄭若驊慣得不成樣子。初爆醜聞時，她還有一點不好意思，狡辯耍賴還有些支支吾吾。現在爆醜聞則瀟灑得很，既輕慢不在乎又理直氣壯，還時時發出冷笑。當下之香港，寡廉鮮恥就能所向無敵也。



鄭若驊如此囂張，必有所本。香港一位過了氣的建制派大佬最近透露，林鄭月娥請鄭若驊出山，那是費了很大勁的，三請四請，時日拖得頗久，最後鄭若驊「捱義氣」倉卒上位，難免背負了一些「知法犯法」不潔事，一上台就出醜。這當然不出奇，奇就奇在，上任近一年半了，還接二連三出了一堆知法犯法的「新個案」，這就不是用「時間倉卒」、「有所疏忽」敷衍得了的，只能說明鄭若驊身為司法中人，身為律政司掌門人，對「遵紀守法」毫無敬畏之心，根本不把香港法治放在眼裏，根本輕視媒體對她的揭露、公眾對她的批評、民意對她的不滿。她知道自己在林鄭心中的「分量」，她更「睇死」朝廷，只要林鄭力保，就不能把她怎麼樣。如此這般，朝廷似乎已經被行政長官和律政司司長的「義氣聯盟」拿住，不敢「妄動」也。



這對朝廷、對香港管治都是極為嚴重的事情，全香港都在看着朝廷怎麼解決這個難題——視而不見嗎？詐傻扮懵嗎？找她們二人談談心嗎？做些「戒勉談話」嗎？給她們壓力，要她們重視問題的嚴重性，不可一犯再犯嗎？提出嚴厲警告，限期整改嗎？說服林鄭勸鄭若驊請辭以謝天下嗎？不管怎樣，這件事，朝廷若擺不平，香港就好不了，中央管治權就不要再講了。