多年前美國搜索引擎谷歌高調撤出中國內地市場，連帶旗下的瀏覽器和應用程式商店、電郵軟件、網上視頻應用等也一併離開，其理由是不滿中國網絡審查制度，當時有些中國網民頗感惋惜，甚至對中國政府頗有微言。如今看來，谷歌的離開對中國網民來說並非壞事，而是好事，正是因為中國網民沒有使用其網絡和應用程式的習慣，今天才不至於受到美國封殺華為的影響，華為也才能愈戰愈勇。



事實再次證明，洋人信不過，一切都要靠自己。改革開放以來，中國許多事情學習美國，倣效美國，以致養成依賴習慣，寧願做冤大頭花錢買技術，也不願意花費精力自主研發，結果往往受制於人，仰人鼻息。中興通訊正是典型例子，美國一封殺，立即陷入「休克」，最後不得不跪低，簽署喪權辱國的條約。



相反，華為在美國打壓之下沒有屈服，正是因為有先見之明，除了自主研發晶片，也積極開發應用程式等等，即使谷歌及其他歐美科技公司終止合作，華為也可以生存下去。最重要的是，中國擁有近十四億人口的龐大市場，只要做好自己的事情，完全可以自給自足，根本不必擔心美國及其附庸國的封殺。更何況，並非所有國家都會聽從美國指揮，失去歐美市場，還有其他市場，華為在國際通訊市場上依然佔有重要席位，尤其是5G領域。所以說，美國的打壓，反而會促使中國企業加快研發晶片技術和智能手機作業系統等等，並且自訂標準，分庭抗禮，徹底擺脫對美國企業的依賴。



值得一提的是，當年谷歌以不滿中國網絡審查制度為由撤離，擺出一副捍衞網絡和言論自由的姿態。但實際上，根據「走佬特工」斯諾登揭發，美國對網絡的入侵和監控簡直無孔不入，美國政府甚至可以直接從谷歌、微軟、雅虎和蘋果等公司的伺服器收集訊息，可見老美從來都是雙重標準，只准他們監控，不准別人審查。