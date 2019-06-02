香港的法治低落是老毛病，絕非新鮮事，但低處未算低，鄭若驊出任律政司司長第一日已「打響頭炮」被揭發僭建，之後近年半以來醜聞不絕，不但沒有檢討改善，近日又被爆出沒有申報利益，簡直是挑戰香港市民的容忍底線。



鄭若驊的丈夫潘樂陶去年底購入兩個總值逾億元的半山豪宅，鄭沒有向行政會議申報，若非傳媒揭露，恐怕到現在大眾仍蒙在鼓裏。鄭以往醜事見光，慣例是龜縮，今次又首先透過律政司回覆傳媒，聲稱相關物業並非由司長擁有，沒有實際利益故不用申報，以為這樣的答覆可以蒙混過關，實在是侮辱香港人的智慧。



其他行政會議成員特別是高官均有申報配偶物業，包括政務司司長張建宗及財政司司長陳茂波等。鄭若驊作為捍衞香港法治第一人，未有以身作則，反而一再爆出知法犯法醜聞：僭建事件丈夫入罪，自己甩身；「秘撈」仲裁未能給予公眾滿意交代，死不悔改。現在又涉及沒有申報利益，有議員直指其誠信破產，根本沒有擔任律政司司長的資格，應該即時辭職下台。



想鄭司長自己了斷恐怕沒有可能，民望長期排在眾司長榜末，被傳媒譏諷為「墊司底」，稍有廉恥的人都應該無面目見人，一辭以謝天下，偏偏鄭司長恬不知恥，臉皮之厚冠絕同儕。像鄭若驊這種貨色也可以做律政司司長，難怪司法亂象多籮籮：佔中三十九名搞手逍遙自在，其中黎智英有司法保護傘屢獲放生，刑恐記者案遲遲未告，鄭司長在UGL事件決定不檢控前特首梁振英，亦惹起全城爭議。



上樑不正下樑歪，特區檢控連年出現重大錯漏，例如濫告「不誠實取用電腦」罪，被法院廢武功，掀起翻案潮。若果有「不誠實擔任司長」罪名，鄭司長肯定是頭號嫌疑犯。她一日在位，整個律政司都蒙羞，上上下下都抬不起頭做官，香港法治又怎會不淪亡？