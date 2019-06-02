律政司司長鄭若驊已成特區政府的負資產。去年一月上任至今醜聞不絕，先後爆出寓所僭建醜聞及涉「秘撈」仲裁案未有申報等，日前又再被揭發其丈夫潘樂陶在她任內購買了兩個合共約一億六千萬元的半山豪宅物業，但鄭沒有作出申報。知法犯法、徇私枉法如鄭若驊者，已成過街老鼠，人人喊打，為甚麼仍「賴死不走」，繼續戀棧高位？



鄭若驊丈夫潘樂陶去年十月至十二月先後購入兩個半山物業，市值合共約一億六千萬元。根據行政會議及政治委任官員個人利益申報，鄭去年七月以公司及個人名義向行會申報持有七個本港及內地物業，同時申報潘樂陶持有屯門海詩別墅獨立屋，但潘樂陶去年購入的兩個位於半山的物業就未有申報。立法會保安事務委員會日前就《逃犯條例》修訂舉行特別會議，鄭若驊出席會議後被追問未有申報其丈夫去年購買半山物業事宜，她卻死撐有關物業並非由她實際擁有，亦沒有實際利益，故毋須申報。



律政司司長是特區政府政治任命的主要官員，職司草擬法律、檢控，也是行政長官及政府的法律顧問，位高權重；擔任此一職位的人，必須矢志捍衞香港司法制度，處事公正不阿。然而，從鄭若驊處理自身醜聞的態度、立場來看，她不但誠信有虧，而且品格、操守都有問題。鄭若驊的民望不但「墊司底」，還長期排在特區政府「管治班子」的榜尾，醜聞不絕，公信力蕩然無存，還可「好官我自為之」，這樣的怪事，恐怕只有香港特別行政區才會出現。



沒有特首林鄭的卵翼、包庇，鄭若驊可以那麼囂張，賴死不走嗎？記得鄭若驊的大宅僭建醜聞被揭發後，她不斷砌詞狡辯，林鄭不斷為她緩頰，說甚麼「事件不是誠信問題，亦不涉及隱瞞，只是她警覺性及政治敏感度不足」，理屈詞窮，令人嘆為觀止。繼僭建醜聞後有「秘撈」，又有配偶買屋不申報事件，這位律政司司長還信得過嗎？



用「恬不知恥」這個成語來形容鄭若驊的言行是十分貼切的，也是公正的評論（fair comment）。「恬不知恥」的意思是指對卑劣的或不光彩的行為安然（恬）處之，不以為恥。出自宋‧錢時《兩漢筆記》：「諫不行；言不聽；膏澤不下於民；而但緘默固位；恬不知恥；又可謂賢乎？」



林鄭月娥去年出席一個論壇期間，曾經就擔任行政長官接近一年抒發感受，她坦言工作極之疲累、極具挑戰性，但同時令她有滿足感，過去一年亦感輕鬆享受，時間過得很快，形容是「度月如日」。特首林鄭又增一「膠句」，但是香港在這個不堪的政府管治下，人們恐怕是度日如年！