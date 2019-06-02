內地展開風風火火的掃黑除惡專項鬥爭運動，全國各地拘捕數以萬計涉黑疑犯，數百名官員因為充當黑惡勢力保護傘而被立案調查。而在各式保護傘之中，竟包括警方禁毒隊伍高層人員，知法犯法，黑白通吃，影響尤為惡劣。



繼江西永豐縣公安局前禁毒大隊長因收受製毒工場利益、通風報信被捕後，福建南平建甌市公安局又有前禁毒大隊長被揭發協助毒販製毒，甚至將警方查封的毒品偷走販賣。執法者淪為犯法者，禁毒變庇毒，保護傘之猖獗可見一斑，由此亦折射出一個問題：內地掃黑除惡嚴之又嚴，依然有公安高層充當保護傘，以港府掃黑除惡之冇料到、寬鬆軟，香港怎麼可能沒有警黑勾結？黑幫怎麼可能沒有保護傘？



毒品案在全球任何地方都屬於極嚴重罪行，在內地更會被判處死刑，然而內地黑幫仍天不怕地不怕，涉黑涉毒官員仍頂風作案，說穿了就是殺頭生意有人做、賠本生意無人做。從內地近期破獲的跨境毒品大案觀之，涉款數以千萬元起跳，有的更達數億元，中國、泰國、緬甸、柬埔寨多國均牽涉其中，顯然是一條極龐大的利益鏈，背後沒有保護傘根本做不到。



目前，中國與五十五個國家簽訂引渡條約，僅近月就從東盟引渡了多宗網絡詐騙、電話詐騙、傳銷詐騙的犯罪集團骨幹和主腦回國受審，惟移交毒販方面卻幾近交白卷，令人質疑背後是否又有保護傘作祟。



例如潛逃海外的本地黑幫前坐館、泰國大毒梟「上海仔」一直逍遙法外，以致他能遙控其毒品王國不斷犯案，廣東當局日前破獲其集團操控的跨境毒品大案就是典型例子。眾所周知，「上海仔」跟本港警方前高層過從甚密，連嫁女擺酒都邀請前高層去飲，證明警黑勾結並非虛言。港府無能也就罷了，倘連內地都姑息養奸，不引渡毒梟回國受審和剷除保護傘，毒禍勢必愈演愈烈！