若非美國全力打擊中資電訊商華為，該公司創辦人任正非要頻頻出鏡回應，我還不知道原來中國企業中，尚有這樣一號人物。任老頭子面對一場史無前例的商戰，自己女兒正在加拿大受審，或被引渡至美國，世界頭號強國又不停在糾集力量，要將華為置諸死地，際此之時，他仍能鎮定如恒，談笑自若，對美國文明心存感激，這樣的人，這年代實在少見。



筆者永遠堅信一句話：量大的人福大。任正非有一言使我深有同感，咱們應該區分開美國政府和美國人，你可以討厭美國政府，但美國企業和美國人是值得尊重的。我本人其實很感激美國文明，不過這想法過去很少跟身邊的朋友分享，也很少寫在文章上，因為此等論調跟目前一般中國人的思想好像格格不入，所以平常都得把話吞在肚子裏。



事實上，沒有美國文明，或許就沒有今日中國的經濟奇迹，別的不說，假設沒有互聯網，也沒有智能手機，整個世界便不會是今日的光景。目前中國的移動支付系統領先全球，然而這科技正是建基於美國人發明的智能手機之上。



美國打壓華為，不少中國人建議打壓蘋果公司作報復，說實話，在氣上心頭的時候，筆者也曾經動過這樣的念頭，想撰文鼓吹。但還是任正非夠氣量，他堅決反對這樣做，說蘋果公司是咱們的老師，學生不應該攻擊老師。筆者一向想學習做一個大氣的人，可惜還是學得不夠好，如今見賢思齊，要鞭策自己再努力才是。



中國人不是完全不該反美，但要適可而止，我們的仇美情緒很多時是過了應有的尺度。譬如二○○一年爆發「九一一」恐怖襲擊案時，有一個到美國訪問的中國團聞訊後竟然在街頭歡呼，這就叫做過分了。近年，仇美意識一直烙在不少中國人的心內，這種情緒一旦控制不好，可能會促使北京對美政策作出錯誤決定。