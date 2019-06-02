以色列總理內塔尼亞胡早前成功連任，惟未能在指定日子籌組新政府，需要再次大選。美國總統特朗普表示「很遺憾」，形容內塔尼亞胡是個「很好的領導人」。不久前，內氏為感謝特朗普承認以色列擁有戈蘭高地的主權，將以特朗普命名一個新殖民區。



於四月大選中險勝而成功連任的內塔尼亞胡，很明顯十分受落特朗普的「助攻」。事實上，以色列吞併面積達一千二百平方公里的戈蘭高地，此舉一直不獲國際社會承認，家陣得到特朗普承認，內氏怎能不感激流涕，以特朗普命名殖民區，賣個順水人情？



內塔尼亞胡至少陷入四宗和貪腐賄賂有關的醜聞，夫婦兩人已多次遭到有關部門傳喚，其中一案指內氏兼任通訊部長期間，涉嫌向以色列電訊公司的控股股東埃洛維奇提供約二億八千萬美元的監管優惠；作為回報，埃洛維奇在他旗下的新聞網站上，對內塔尼亞胡進行正面宣傳和報道。看官，這不是典型的「以權謀私」是甚麼？



另一方面，內塔尼亞胡的兒子亞伊爾，去年初也曾被爆出一段談話錄音，內容大致是亞伊爾向友人抱怨，指其父內塔尼亞胡剛剛給這位朋友的父親、一位以色列能源大亨安排了一筆二百億美元的生意，但是這位朋友竟然連約八百港元的脫衣舞孃費都不願意替他支付。令人震驚的是，亞伊爾的這趟「脫衣舞俱樂部之旅」竟然還有一名政府付費的保安人員陪同，可見官商勾結之嚴重。



事件被曝光之後，數千人走上街頭抗議內塔尼亞胡家族的腐敗，其餘見不得光的收受富豪禮物、涉嫌非法交易等，在在說明內氏帶着醜聞連任的事實。老朽想起盧梭在《社會契約論》說過：「當我們有一個差勁的政府時，我們必須忍受它；但問題是，怎樣才能找到一個好政府。」盧梭這話宣之於一七六二年，距今已超過二百五十年，但我們依然迷惑於如何才能找到一個好政府！