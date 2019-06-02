美國與伊朗的衝突不斷升溫，在航空母艦進逼、經濟能源制裁等升級打壓下，伊朗頗有被逼入窮巷的劣勢，近期反擊美國的手法雖然日益強硬，伊朗革命衞隊以及伊朗外交部均放言「已準備好戰爭」，但伊朗向世界霸主「撩交打」的底氣何在，依然是全球關注的焦點，難道只因美國今非昔比、霸主變惡霸乎？



美媒日前引述德國情報機構報告，指伊朗試圖在歐洲取得技術，研發大殺傷力武器；白宮國家安全顧問博爾頓則稱，幾乎肯定伊朗水雷破壞油輪。



而伊朗國內的局勢，既像備戰，又像叫陣，從最高精神領袖到國內軍事勢力的叫囂，伊朗都呈現一副雖然面對四十年來未見的困境，但是絕對不會屈服於美國霸權之下的樣子，而對美國叫陣的口號，在五月初還只是會反擊美國的能源封鎖，但到五月尾已經升級至無懼與美國開戰。



事關國家尊嚴，任何有凝聚力的民族都不會輕忽其事，然而，美國、伊朗實力之懸殊，一旦掌舵人錯估形勢，或是被自大情緒、民族主義情緒左右，也可能是一波民族災難！



看看兩國的差距吧，二○一七年美國的國內生產總值（GDP）是十九萬億美元，伊朗呢？只有四千三百億美元。參考一下，香港二○一七年的生產總值也有三千四百多億美元，也就是說，擁有十倍於香港人口的伊朗，其國家經濟總額只比香港略高，而且，伊朗可憐的經濟總額只是其「撩交打」對手美國的百分之二點三左右，兩個對手的經濟實力，根本是一個天上、一個地下，所謂「蚊髀同牛髀」便是如此！



再看兩國的軍事支出，美軍二○一七年的軍費支出高達五千八百多億美元，比伊朗當年的全國GDP還要高。伊朗呢？國際統計以及引用的數據對其軍費開支總數略有出入，但二○一七年的數據大致介乎六十億至七十五億美元之間。因此，有台灣媒體這樣說：美國的軍費是伊朗的一百倍，這場一旦爆發、形勢有如侏儒挑戰巨人的戰事，恐怕不是伊朗叫嚷的那麼樂觀。



現在的局勢很微妙，伊朗喊打，美國反而沒有接招，但美國在制裁、封鎖及軍事上頻頻部署，只是白宮高層的言論反而不如五月中時那般強硬、衝動，總統特朗普近日更拋出希望與伊朗對話的新說法，遭伊朗要求先講談判條件，而且，特朗普的善變全球都領教過，伊朗這次表明不會輕易重返談判桌，總統魯哈尼的立場是：「我們根據你（特朗普）的行動而非言詞作出判斷。」



美伊是否一片僵局？這個時候，曾嘗過美軍戰爭碾壓的伊拉克，似乎扮演了「好鄰居」的角色。伊拉克是兩國的盟友，因此，這次衝突升級以來，伊拉克雖然左右為難，不過還是表明會站在伊朗一方，但又願意做伊朗與美國的中間人，斡旋分歧，只是伊拉克的中間實力怎麼看都不夠強。日前，魯哈尼又拋一個驚人計劃：舉行國民公投決定核計劃的去向。這一着無異於借民意向美國再逼進一步，玩火升級，後患大矣。