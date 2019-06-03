正論：重建須有全盤計　零敲碎打事難成

香港地少人稠，房屋問題愈演愈烈，市區重建本來不失為增加供應的好方法，更可改善居住環境，一舉多得，奈何重建步伐近年陷入停頓，無以為繼。究其原因，乃存在規劃、財務、安置調遷等多項困難，市建局獨力難支，深水埗舊區重建無期，正是典型例子。



深水埗區內有近九百幢樓齡超過五十年的唐樓，日久失修，危機四伏，單是兼善里建築群兩列樓高九層的舊樓，大部分單位被分間成劏房出租，住了約三千伙人，潛在不少消防隱患，拆卸重建可謂刻不容緩，可惜事與願違。市建局行政總監韋志成解釋，重建上址倘沿用市價加津貼的收購模式進行，開支或高達九十五億元，局方難以負擔；由於已用盡發展密度，新建樓宇又要符合法例要求，重建後單位數量難有大幅增長，甚至縮水，不僅要「蝕住做」，從發展角度而言更是「開倒車」。



事實上，如何安置合資格住戶才是最令人頭痛的難題。須知道，現時公屋輪候冊有超過廿五萬宗申請，一般申請的輪候時間維持在五點五年的歷史高位，若受重建影響的住戶「插隊」安置，勢必令公屋輪候時間進一步惡化，亦對正在輪候的無殼蝸牛不公平。思前想後，阻力重重，市建局對重建卻步也就不足為奇。



類似情況不獨發生於深水埗區，全港許多舊區都面臨同樣問題。例如土瓜灣大規模重建計劃早在回歸前已經提出，廿多年過去，市建局卻依然只能就個別舊樓進行小型重建，更多是單幢孤立式的「牙籤樓」，原因不言自明。正如韋志成所說，重建規劃應讓周邊土地產生協同效應及發揮社區裨益，零敲碎打難以收到這樣的效果。由此可見，單靠市建局主導市區重建，事倍功半，無濟於事。



目前全港約有六千幢逾五十年樓齡的舊樓，儼如都市炸彈，年前的紅磡唐樓露台倒塌事故，以及土瓜灣塌樓慘劇，俱是前車之鑑。一味靠市建局單打獨鬥不切實際，港府必須全盤統籌規劃，不是興建牙籤樓，而是打造超級城，配合交通基建、社區和康體設施，並以賠償代替安置，這樣才能令社區煥然一新，帶來龐大經濟效益。



尤其是港府老愛援引外國先例，其實澳洲悉尼達令港、新加坡克拉碼頭等知名觀光經濟區，都是經過當地政府大刀闊斧重建規劃才得出的成果。他山之石，可以攻玉，問題是，遠見、魄力、承擔恰恰是港府最缺的條件，僅啟德發展區說了十多年，至今只有一個又一個爛攤子，郵輪碼頭天殘地缺不用說，啟德體育園、沙中線更是落成無期。別人做得到，港府做不到，除了無能，別無解釋。



說到底，不謀全局者，不足以謀一域。回歸廿二年，港府拓土建屋毫無寸進，經濟發展停滯不前，既有反對派興風作浪的外因，更有港府鼠目寸光、毫無章法的內因。林鄭政府連市區重建都推動不了，繁複得多的「明日大嶼」猶如畫餅充飢，怎麼可能令人有信心？



