神州觀察：扮清廉落足工夫　為貪腐皆成戲精

內地官員當面一套、背後一套，台上道貌岸然、台下貪贓枉法者比比皆是，為了更好地掩飾腐敗行徑，時刻還需落足工夫，對工作裝出勤勤懇懇、任勞任怨的樣子，物質生活上盡量表現得低調簡單，處處予人廉潔奉公、有責任有擔當的感覺。只是一旦東窗事發，一切都被打回原形，每每讓人大跌眼鏡。



陝西省紀委監委日前公布，延安市人大常委會原副主任祁玉江涉嫌嚴重違紀違法，於退休一年後主動投案，當局亦已對其展開相關調查。從已公開的資料來看，祁玉江是土生土長的陝西人，仕途盡在延安地區展開，直至去年三月正常退休，當中除了發生過備受爭議的「熊抱央視女主持」事件，其他負面消息並不多見。



既然是主動投案，而官方通告又以「涉嫌嚴重違紀違法」來形容，說明祁玉江肯定出了問題，而且所涉問題還不小。只是這樣的貪官卻能夠一路青雲直上，仕途順風順水，最終並能安全着陸，正常退休，證明當局的官員監察體系早已名存實亡，內地官場腐敗分子反腐敗、大貪提拔小貪行為層出不窮，邊腐邊升、邊升邊腐現象層出不窮，也就不足為奇。



惟除了這些「客觀因素」，一些貪官的自身「努力」亦不容忽視，譬如祁玉江就是從農村基層一路實幹上來，尤其在擔任志丹縣委書記期間，晚晚外出檢垃圾，夜夜視察衞生工作，當地大人小孩無不「看在眼裏，記在心裏」，令其成功打造出「勤政愛民」的高大形象，為日後的貪腐行為提供了絕佳掩飾。



最尷尬的是，類似的假清廉、真腐敗官員在內地官場可謂俯拾皆是，且演技通常都很精湛，稍不留神就會被忽悠過去。像早前落台的四川省供銷社原主任青理東，在任職汶川縣委書記期間被發現，其母竟在街頭檢廢品維生，並因此獲央視報道宣揚；而國家能源局原副司長魏鵬遠，據指平日裏只穿廉價衣服，騎舊單車上班，結果淪為「小官巨貪」典型；「億元水官」馬超群平時工作餐只吃麵，甚至麵掉在桌上亦會檢起來繼續吃，可見為掩飾貪字當頭，人人都有做「戲精」的潛質。



「人前假裝清廉，人後貪婪放縱」，內蒙古自治區紀委監委早前在對自治區原工商局黨組成員、副局長杜雋世的「雙開」通報中作出上述定性，也是對官場上沽名釣譽、欺瞞成性的戲精們所作的精準總結。這些人為達貪腐目的可以瞞天過海，不擇手段，表面上兩袖清風、一身正氣，私底下卻大肆進行腐敗交易，瘋狂謀取不義之財。更可悲的是，有人貪了錢卻不敢花，只能藏在家中的天花板、床鋪之下，惶惶不可終日，過得比窮人還要窮，如此「忍辱負重」堪稱黑色幽默！



