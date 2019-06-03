世界視線：挑戰者打退堂鼓　特朗普無後顧憂

明年美國總統選舉，這邊廂民主黨湧現二十多位參選人，盛況空前；那邊廂共和黨的選情卻相當淡靜，馬里蘭州州長霍根日前宣布將退出初選，目前特朗普在黨內的挑戰者只剩下麻省前州長韋爾德一人苦苦支撐，但估計威脅有限。



霍根對媒體表示，自己是在聽了妻子的勸告後作出有關決定。霍氏去年成功連任州長，當務之急是專注地方政務，但撇除這個冠冕堂皇的理由，現實政治考慮亦令他不得不卻步，現任總統被黨內其他人取代而無法尋求連任，對上一次已是一八八四年的事，霍氏成功的機會渺茫。霍根透露，最近曾跟韋爾德進行「建設性對話」，兩人會否在反特朗普方面加強合作，備受外界關注。



平情而論，現任總統有優先權尋求連任，符合民主社會的政治倫理。然而特朗普的情況有點不同，三年前他作為政治素人代表共和黨競逐白宮寶座，當時黨內建制派的如意算盤是，特氏空有一張大嘴巴卻欠缺自己的班底，當選後只能向黨內主流價值觀靠攏。結果如何有目共睹，當選後的特氏繼續不按常理出牌，隨着前國防部長馬蒂斯以及前白宮幕僚長凱利相繼走人，白宮內「老成持重」的傳統政客一掃而光，大小決定均由特氏一人說了算。



有人形容今天的共和黨已淪為特朗普的「私產」。最新一期《紐約客》封面刊登一幅漫畫，司法部長巴爾、共和黨參議院領袖麥康奈爾以及參議員格雷厄姆卑躬屈膝，排排坐為特朗普擦鞋，堪稱一針見血。事實上，特氏自恃在基層有超高凝聚力，「順我者昌，逆我者亡」，以致共和黨眾議員阿馬什一士諤諤，主張彈劾總統，被部分媒體譽為「硬漢」，並藉此向民主黨人抽水，諷刺他們在彈劾問題上囿於政治計算，瞻前顧後。



有意思的是，韋爾德跟眾議院議長佩洛西一個屬共和黨，一個屬民主黨，但兩人「英雄所見略同」，均指特朗普一旦敗選，將無所不用其極賴死不走，令國家陷入憲政危機。如果真的出現這一幕，美國人引以為傲的「民主制度」可以休矣！



