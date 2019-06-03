去年美國退出伊朗核六方協議，用歐盟的說法，這個協議是多邊的，不是雙邊，不能單方面退出。但是美國從來不守國際規矩，特朗普政府尤甚。不過，美國退出，不等於其他五國與伊朗放棄協議。可是，美國卻以單邊制裁伊朗，加上次級制裁來禁止所有國家及企業不遵守美國的制裁。這樣做是明顯違反聯合國的決議，也屬治外法權，侵犯其他國家的主權。美國是蠻橫無理，卻以霸權實行。



英法德抗衡美國制裁、維護六方協議的措施，是成立脫離美元與國際SWIFT結算系統的機制──INSTEX。脫離SWIFT結算系統的理由，也是因為美國的霸權。SWIFT本是設在比利時的私營公司提供國際銀行間支付的結算系統，美國強制該公司把伊朗銀行從該系統排除出來。該公司反對，便以對該公司施加制裁來逼其就範。因此，英法德的新系統便可以不通過SWIFT國際金融連接，變成英法德與伊朗雙邊的結算系統，卻可以擴大讓其他國家企業參加。這樣的機制，實質上並不是首創，俄羅斯與中國也有相類的設施來去美元化，印度與伊朗過往也用類似的安排，讓兩國銀行進行交易結算來迴避美國的制裁。而近年興起的雙邊貿易本幣結算，性質一樣，也是去美元化。



英法德此舉有兩個效果，一是可以使伊朗石油出口能夠繞過美國的制裁；二是推動石油歐元來替代石油美元。美國侵略伊拉克，最主要的原因是薩達姆棄石油美元而用石油歐元，不是因為美國誣陷的擁有大殺傷力武器。今次英法德推行去美元化的石油交易以歐元結算，對美元的霸權威脅力大，而且連西班牙、捷克、斯洛文尼亞等國也表示有意參與，美國不但不能用制裁來絕對禁制伊朗的出口達到特朗普的政治目的，美元霸權也會出現漏洞。若藉INSTEX，六方協議的其餘五方聯手，加上俄羅斯和伊朗石油最大的出口國──印度與土耳其，美國的麻煩便大了。



正因如此，美國揚言要制裁英法德組建INSTEX的有關組織和企業，也制裁任何參與的其他企業。



美國的制裁愈來愈厲害，範圍擴大，卻是歇斯底里，其中包含美國本身的危機。關鍵是美國不敢戰，因為戰不能勝。一是去年十一月SWIFT系統裏美元佔國際收支貨幣的比重已降至百分之三十五點五三，歐元佔百分之三十四點一，歐元對美元的威脅再度重現，其後中美貿易戰、制裁伊朗才把美元抬高。二是美國經濟不好，要轉而依靠減息來支撐負債經濟。



再拖一年半載，只要中國、歐盟堅持，美國便要自食苦果！