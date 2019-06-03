林鄭月娥政府推銷「一地兩檢」和修訂《逃犯條例》法案工作上，律政司司長鄭若驊都擔任重要角色，發揮重大作用。然而，鄭若驊在這個時段卻爆出「知法犯法」的連串醜聞，其人在社會上和民眾中完全喪失誠信，對政府推銷法案，向公眾釋疑，破解居心險惡的反對派的胡攪蠻纏、造謠誣衊、歪理邪說，作用甚微，有的只是負能量。反對派見此，自然心竊喜之。



這樣的局面，香江府衙推銷「一地兩檢」法案時就已呈現出來。那時鄭若驊剛剛出任司長，林鄭月娥正興高采烈的要和反對派搞「大和解」，鄭司長和其夫潘樂陶就爆出了「僭建醜聞」。林鄭要「大和解」，就要三萬大元向民主黨「表心意」；鄭若驊要甩身，讓反對派少些「窮追猛打」，就發生了放過黎智英和反對派秘密捐款「政治黑金」案的怪事，律政司就發表聲明，以沒有足夠證據為由，決定不檢控那些涉案人員。上述種種，似乎「純屬巧合」，但暗通款曲之迹則難消公眾質疑。



這之後，鄭若驊在推銷「一地兩檢」時總是沒精打彩，能不露面就不露面。反對派對此看在眼裏，樂在心頭。社會大眾嘛，對她如何推銷法案、解釋問題則是不感興趣，因為她處理僭建醜聞的表現，已讓公眾反胃。



再之後，鄭若驊繼續爆出多宗醜聞，繼續「知法犯法」，繼續屈法枉法，民望長期「墊司底」，成了史上最廢的律政司司長，最寡廉鮮恥的高官。到了今天，鄭若驊依然佔據律政司掌門人的重要位置，面對修訂《逃犯條例》一役，她會是甚麼表現、發揮甚麼作用，比面對「一地兩檢」時更加不堪也。



香港雖實行高官問責制，但從來沒有認真過。董建華時，還有幾位司局長因各種原因問責下台，曾蔭權當特首後，高官問責就束之高閣，形同虛設，無一高官被問責。如今之林鄭月娥，看來又會以曾蔭權為「楷模」，把高官問責制一廢到底。高官問責制的本意是要維護政府管治，然而到了林鄭這裏，為了維護她和鄭司長的「義氣聯盟」，是不惜拖垮政府民望而毫不在乎也。