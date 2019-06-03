一犬吠影，百犬吠聲。反對派及反中亂港傳媒出於不可告人的政治目的，長期抹黑和唱衰香港，彷彿暗無天日，毫無自由，洋人也刻意採納他們的謊言，把香港說得一無是處。其實，香港再怎麼不好，起碼擁有各種自由，這方面絕對勝過港英年代，而且不比歐美國家差，否則不會年年被評為全球最自由經濟體。反對派及反中亂港傳媒狺狺而吠，只能說明他們居心不良。



無可否認，香港回歸後確實出現許多問題，一國兩制確實走樣變形，《東方日報》曾將之歸納為「十大死症」。其中「法治淪亡」最令人痛心疾首，律政司應告唔告，錯漏百出，使「法律面前人人平等」淪為空話，尤其為反中亂港勢力充當保護傘，更是嚴重破壞法治精神。在一四年的違法佔領行動中，七名警員及退休警司朱經緯「執法變犯法」，無辜成為階下囚，反觀「佔中九男女」八個獲輕判，一個未判，而包括「佔中總指揮」漢奸黎在內的其餘三十九名主要搞手更連檢控程序也省下，這是何其不公，又是何其荒謬！



事實證明，香港不是沒有自由，而是太過自由，正如張信哲所唱「自由過了火」。換作是港英年代，漢奸黎等佔中禍首絕不可能逍遙法外，更不可能出現「執法變犯法」的怪事。末代港督彭定康經常隔洋說三道四，指香港回歸後民主自由倒退，根本是睜眼說瞎話。英國管治香港一百多年，何曾給予港人民主？殖民時代以言入罪例子多不勝數，又該如何解釋？



說穿了，反對派與洋人遙相呼應，唱衰和搞亂香港，無非想證明一國兩制失敗，香港人管不好香港。他們許多人持有外國護照，有些人更獲美國領事館「嚴格保護」，隨時可以逃之夭夭，即使不能像黃台仰及李東昇那樣獲德國提供難民庇護，起碼也可以學李倩怡潛逃台灣獲台獨組織庇護。最無奈的是大多數奉公守法的市民，只能眼睜睜看着香港家園不斷沉淪。