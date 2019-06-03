上周六香港很多家長都忐忑不安，好像回到當年自己放榜的心情，全因當日是全港小一統一派位日子，心愛的寶貝能否派到心儀學校，一秒間恍如判決子女一生前途。大家可能覺得很誇張，但這正是香港人現時心態的寫照。



按道理才五、六歲小朋友，未來還有中學、大學要闖關，來日方長，家長不需緊張一時的際遇，可是近年「贏在起跑線」說法成為主流思想，認為幼童階段已經開始競爭，不做好準備便會一世落後同輩，很難向上游。「三歲定八十」本來是說性格從小養成很難改變，現在用來形容一生前途也大有人在。這種觀念驅使一歲多小孩未戒奶便被迫要去上遊戲小組，之後是學前班、興趣班……



其中有受訪太太在鏡頭前笑着表示兒子派到九龍一間名校小學部，要設十圍酒席慶祝。這家學校是一線中一線，幾乎所有畢業生都能入大學，能夠一條龍直升基本上保障了學業坦途，也難怪這位家長如此興奮。



有人歡樂有人愁，派不到首三志願的學童，父母深受打擊之餘，還要趕忙帶他們跨區到其他學校找學位，但北區學校減少「叩門」學額，令這些家長徬徨無助，小朋友即使不識性，看着大人一臉愁容，與其他人對比，確實上了一堂寶貴社會課，一日之間長大了。



小學派位同一日報章還報道了團體請願，不滿兒童事務委員會口惠而實不至，基層童缺乏支援，連醫療也成問題。一個地方政府好壞，不用看甚麼複雜指數，看看市民能否安居樂業便行。「贏在起跑線」這觀念，源自於對社會的悲觀心態，建基於對政府不信任。以前香港黃金年代，小學畢業也可以買樓買車養妻活兒。現在經濟不景氣，人浮於事，一份普通政府文書工作動輒有數百人競爭，履歷不如人，隨時畢業等於失業。可憐天下父母心，所謂「怪獸家長」都是無能政府逼出來的。