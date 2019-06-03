高雄市長韓國瑜六月一日凱達格蘭大道的四十萬人大會師，宣示「準備在二○二○年承擔任何重要職務」，要在二○二○年用選票讓民進黨下台。總統府前青天白日滿地紅旗旗海飄揚，呼召中華民國。韓流不衰，正藍旗歸隊，國民黨總統初選未啟動已宣布結束，如無重大變數，國民黨將不得不提名韓國瑜競逐總統大位。



未來一個多月，即國民黨初選機制啟動前，韓國瑜陣營還會有多次大型造勢大會，國民黨黨內其他角逐者，民調與韓國瑜相抗衡只有郭台銘，二人都是深藍的「中華民國派」，韓矢言為中華民國粉身碎骨，郭則表示他會加「死而後已」四個字，但郭並無韓的動員能力。凱達格蘭大道總統府前滂沱大雨之下，四十萬「韓粉」宣示「收復總統府」的決心。韓國瑜儼然已成為捍衞中華民國、推翻民進黨政權的藍營共主。



儘管國民黨中央冷待，黨內外對手酸言酸語，民進黨鋪天蓋地的抹紅、抹黑，連外遇、私生子的「醜聞」都出來了，幾十萬「韓粉」依然從四方八面而來，情義相挺。沒有政黨和全國性組織的動員，資源匱乏，參選總統猶抱琵琶半遮面，卻仍可以集結數十萬人，藍綠政黨都沒有這樣強大的動員能力，韓國瑜個人的號召力，台灣朝野兩黨找不出第二人。



有人認為韓國瑜未來選戰的罩門不少，但經過四十萬人大會師一役，「黑韓」的議題不但無法影響「韓粉」，期待出現台灣「庶民總統」的民眾一樣不為所動。台灣民眾「討厭民進黨」，「不信國民黨」，韓國瑜去年底在高雄結束民進黨二十年執政，已反映基層民眾厭惡腐敗的政黨政治，韓的庶民形象已深入人心。頗有一些從精英主義角度出發的論者，認為韓並無顯赫學歷，且言行低俗，譁眾取寵，沒有擔任總統的架勢。然而，哈佛大學法學博士馬英九、倫敦政治經濟學院法學博士蔡英文，前者銀樣鑞槍頭，溫良恭儉讓，做了八年總統，搞到國民黨沉疴不起；後者執政三年，民怨沸騰，民進黨去年地方選舉大敗，明年也會輸掉政權。



台北市長柯文哲與韓國瑜一樣，都是沒有政黨的卵翼，但深受基層支持。明年的總統選舉，是韓國瑜、柯文哲與蔡英文之爭。蔡英文有現任優勢和龐大的行政資源，再加民進黨「選舉奧步」，但遇着韓、柯，一樣無勝算。明年的大選，兩岸關係和國家認同勢必成為選舉政見主軸，韓國瑜捍衞中華民國，蔡英文守護台灣人政權，柯文哲則語焉不詳企圖藍綠通吃。誰來領導中華民國，將由台灣二千三百萬人決定。對於這場攸關政權移轉的選舉，中共千萬不要攪局！