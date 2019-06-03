史上最多醜聞、最無恥、最無法無天的律政司司長鄭若驊，又被揭發無向行會申報老公新購入兩個物業。一向愛龜縮的她竟一反常態，日前現身立法會為修訂《逃犯條例》解畫，記者當然不放過追問機會，但見她滿臉堆歡，有問必答，實際上除了人肉錄音機上身，將自己沒有實際利益的答案重複多遍自欺欺人外，招牌反白眼亦不時流露，藏也藏不住，可知其心底裏對傳媒的傲慢與蔑視。



鄭若驊看不起第四權、看不起立法會、看不起公眾，不是避而不見，就是表現得不耐煩，不僅是一般精英心態作祟，更是來自她恃着律政司司長之位「捨我其誰」的底氣。據知林鄭月娥出盡九牛二虎之力才請得動這位「仲裁專家」出山，之前鄭已推卻過多次，最後才勉為其難捱義氣走入熱廚房。有了林鄭力保，難怪她會生出「誰怕誰」的八面威風了！



事實上，本港不少所謂法律菁英，因為熟悉法律，往往以玩弄法律、在灰色地帶踩鋼線、藉此賺到盡為榮，鄭若驊更是當中佼佼者，這才會發生豪宅僭建僭到盡、秘撈仲裁撈到盡、無申報買樓避稅避到盡的醜事。既然連全港刑事檢控生殺大權都操於她手，法律根本無奈其何，她又怎麼可能對法律有敬畏之心？既然知法犯法的好處這麼多，她又怎麼可能忍得住不犯事？



香港竟然出了一個誠信破產、恬不知恥、面皮極厚的律政司司長，將本港法治之區這塊招牌，以及港人信奉的法治核心價值打個稀巴爛，簡直是千古罪人，更不啻是對開口閉口「法治精神」、「依法辦事」的林鄭政府最大的諷刺。可以說，特區一日有「僭建驊」、「司底驊」、「官底驊」存在，港府一日堅持帶病提拔，一日都會授人以柄，管治威信蕩然無存。林鄭鐵了心盲撐到底，難道中央就可以聽之任之？不將法治瘀血清除，不撥亂反正，還談何落實全面管治權！