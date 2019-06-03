美國發動貿易戰後，中國的應對方法可以有上、中、下三策，本欄一度以為北京選了下策，大嘆可惜，如今證實不是，原來用的是中策。能夠中間落墨算是不錯了，畢竟選用上策不易，既要有蘇東坡所說「無故加之而不怒」的大丈夫氣魄，又要懂四両撥千斤的太極功夫，這種要求太高，勉強不來的。



上策是忍小辱而成大事，盡量不讓美國有全面開戰的藉口。方法是中方主動在美國總統特朗普任期內，將對美貿易盈餘往下壓，對方一開始要對數百億美元中國貨徵重稅時，我方也不作太強硬的回應，稍作忍辱，只要再讓中國默默耕耘三、五年，到時候就未必再怕任何對手了。



試想，即便今日，美國要打擊中資電訊商華為尚且不能順利，假如我們有辦法拖到對方兩年後才出手，恐怕其時山姆大叔已無從下手了。



不戰而屈人之兵是上策，而中策、下策都是要開戰的。下策是在戰幔拉開一年後叫停，這對中國最不利，上月一度盛傳中方會在貿易協議上對美國大幅度讓步，形同簽署降書，我曾深以為憾。幸而結果不是，北京選的是中策，願意擺開架勢，不惜用兩、三年時間跟美國纏鬥。



美利堅的綜合國力較強，而中國人忍耐、吃苦的能力又勝過美國人，雙方真要拚殺，勝負難料，很可能是兩敗俱傷。故選用下策是認輸，中策是敢於迎戰，上策是不讓敵人有開戰藉口，暗自蓄積實力，再徐圖後算。我還是那句話，能用中策已算是不過不失了。



你擺出敢跟老美打兩、三年的陣勢，到頭來卻未必真要鬥上這麼久，特朗普見到中方不怯戰，反倒會敬你三分，只要能作一些基本讓步，讓他有個下台階，說不定就可了事。故我樂觀估計，中美兩國巨頭本月底見面時，貿易戰或會有轉機，三個月內甚至可以達成停戰協議了。