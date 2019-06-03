上月二十八日上午，美國總統特朗普在結束訪日行程前，與日本首相安倍晉三前往海上自衞隊位於神奈川縣的橫須賀基地視察，並登上出雲級直升機護衞艦「加賀號」。特朗普成為有史以來首位登上日本自衞隊艦船的美國總統，難免惹來諸多猜測。當然，兩人皆提到美日同盟的關係穩固。



據報道，特朗普心情大佳，皆因此次同日本簽了大宗的軍火交易，尤其是日本將增購一百零五架F35戰機，而對上一次採購四十二架F35A戰機已是二○一一年的事。有分析指，日本至少要購買兩種型號戰機，因為這種戰機不可能只買一種，換言之，除了大量引進F35A，F35B也會引進，與「加賀號」組成「海空結合」，大大加強日本的作戰水平，也可說是日本擴展自衞隊的進攻力，得到特朗普的默許。



為了應付中國崛起，美國啟動所謂的「應對中國當前危險委員會」。事實上，早前特朗普要求美國國防部制訂「全政府對華戰略」，不再邀請中國參加「環太平洋」系列軍事演習，同時要求支持並強化台灣的「國防軍事實力」、擴大美台聯合軍事演習、促進美台官員互訪等，也就難怪蔡英文近期頻頻對中國大陸宣示其台獨意識，除了強調台灣「永不放棄主權」，更在談話中以「中華民國台灣」稱呼台灣，這底氣，恐怕就是來自華府的撐腰。特朗普的「對華戰略」，小動作頻頻，卻都是劍指中國。



特朗普登上「加賀號」的另一原因，是他需要建立東部防線。有論者稱，美國需要在東、西方向同時圍堵俄羅斯。其實，在一個不確定的年代，世局瞬間風雲變色，不必太過解讀特氏登上「加賀號」的原因，只是他登艦之時，正是美國的「國殤日」。「加賀號」二戰時偷襲珍珠港，造成不少美國海軍士兵犧牲。但特朗普今次登艦，並沒有為戰死的士兵默哀，只說：「這是艘好船，我愛它！」做總統，還是要讀點歷史。